Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut marți liderilor lumii să acționeze în fața unor crize care se amplifică simultan, de la războaie și schimbări climatice până la dezvoltarea inteligenței artificiale și creșterea inegalităților. Discursul a fost susținut la Adunarea Generală a ONU, unde Guterres a pledat pentru cooperare internațională și pentru evitarea unei lumi împărțite în blocuri rivale, potrivit The Independent.

Șeful ONU a susținut că principala provocare a momentului este alegerea dintre fragmentarea tot mai accentuată a lumii și cooperarea pentru gestionarea amenințărilor globale.

În opinia sa, schimbarea raporturilor de putere reprezintă una dintre principalele caracteristici ale perioadei actuale. Guterres a vorbit despre trecerea „ireversibilă” către o lume multipolară, despre transferul puterii de la guverne către un număr restrâns de corporații și persoane, dar și despre rolul tot mai important al sistemelor de inteligență artificială.

Secretarul general al ONU le-a cerut liderilor să evite ceea ce a numit „marea fractură”, respectiv împărțirea lumii în două blocuri rivale, cu sisteme economice, tehnologice și de securitate diferite.

Antonio Guterres a identificat patru mari domenii în care se dă, în opinia sa, lupta pentru controlul puterii: războiul și pacea, schimbările climatice, inteligența artificială și concentrarea bogăției.

„Viitorul va fi modelat de modul în care lumea va aborda „cele patru mari teste ale puterii” – puterea asupra războiului și păcii, puterea care alimentează haosul climatic, puterea dezlănțuită de inteligența artificială și „puterea care concentrează bogăția și adâncește inegalitatea”, a spus el.

În privința conflictelor armate, șeful ONU a afirmat că pacea și securitatea reprezintă „primul mare test al puterii în secolul XXI”. El le-a cerut liderilor să folosească reuniunea ONU pentru a susține încetarea luptelor din Orientul Mijlociu, Ucraina, Sudan, Myanmar și din alte zone afectate de conflicte.

Antonio Guterres a descris criza climatică drept una dintre cele mai importante probleme legate de distribuirea puterii între generații.

„Criza climatică, a spus Guterres, este în multe privințe „cel mai profund dezechilibru de putere între generații – o generație care consumă viitorul următoarei”.”

Șeful ONU a susținut că lumea se apropie de depășirea pragului de 1,5 grade Celsius stabilit în urmă cu 11 ani, nivel considerat esențial pentru limitarea celor mai grave efecte ale încălzirii globale.

În discursul său, Guterres a acordat o atenție importantă dezvoltării inteligenței artificiale și riscurilor asociate utilizării acesteia.

„Pericolul nu este tehnologia. Pericolul este tehnologia fără responsabilitate”, a subliniat el.

Secretarul general al ONU a făcut apel la statele și companiile care concurează în domeniul inteligenței artificiale să coopereze pentru gestionarea riscurilor pe care le consideră comune.

„Să decidem că deciziile de viață și de moarte nu trebuie cedate niciodată mașinilor. Roboții ucigași nu trebuie să aibă loc în viitorul nostru”.

Antonio Guterres a legat și problema inegalităților de modul în care este distribuită puterea la nivel mondial. El a susținut că progresul tehnologic și acumularea de bogăție nu au fost însoțite de beneficii egale pentru toate populațiile.

„Niciodată omenirea nu a deținut atâta bogăție, cunoaștere și capacitate tehnologică. Cu toate acestea, pentru miliarde de oameni, progresul rămâne de neatins”.

În acest context, șeful ONU a susținut că actualele provocări nu pot fi gestionate separat și a pledat pentru o cooperare internațională mai strânsă între state.