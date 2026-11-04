Casa Albă a transmis un mesaj direct cetățenilor americani pe rețelele sociale, în urma înfrângerii dureroase înregistrate de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial. Reacția a fost însoțită de o imagine cu un Donald Trump încruntat și hotărât, care stă în picioare la biroul său, conform news.ro.

Mesajul ironic al Casei Albe și reacția echipei de comunicare Postarea a fost însoțită de o descriere ironică, inspirată dintr-o formulare pe care Donald Trump o folosește frecvent în intervențiile sale online.

„Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni” Textul suprapus peste imagine a întărit ideea centrală pe care administrația dorește să o transmită publicului.

„Mesaj de interes public: Trump este în continuare președintele vostru”

Această abordare face ecou declarației făcute mai devreme în cursul dimineții de miercuri de către directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

„Donald J. Trump este președintele Statelor Unite. Încă președintele vostru!”

Primele afirmații ale lui Donald Trump și tăcerea din echipa sa

Liderul de la Casa Albă s-a exprimat public după aflarea rezultatelor finale ale scrutinului, recunoscând că evoluția votului l-a luat prin surprindere: „puțin surprins”

În ciuda reacției sale, mulți dintre membrii de top ai echipei sale de consilieri au preferat să păstreze tăcerea până în prezent. Schimbarea de atitudine și avertismentul privind puterea de veto

Inițial, în declarațiile oferite presei, președintele sugerase că adversarii politici au făcut o treabă bună și că intenționează să colaboreze cu aceștia pe teme majore de guvernare: „o treabă bună”

De asemenea, el menționase posibilitatea de a găsi puncte comune în chestiuni sensibile, cum ar fi imigrația. Cu toate acestea, poziția sa s-a nuformat ulterior pe rețelele sociale. Donald Trump a postat pe Truth Social o imagine cu o șapcă roșie pe care este inscripționat un singur cuvânt.

„Veto”

Inscripția face trimitere directă la avertismentele lansate înainte de alegeri, când declarase că va deveni „Domnul Veto” în cazul în care nu va beneficia de un Congres favorabil. Aceasta este o aluzie clară la prerogativa sa constituțională de a bloca legile promovate de Congres, deși într-un interviu acordat marți seara dădea asigurări că nu va face abuz de acest drept.