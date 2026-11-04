HAI România!

Parandărătul de la Otopeni şi şinşila de la Timişoara

Pentru cine nu ştie, termenul de parandărăt (sau para-ndărăt, DEX ne permite să-l scriem în ambele feluri) a devenit figură de stil de curând. El există însă de multă vreme, desemnând o regulă de joc de noroc. Eu l-am auzit prima oară demult, când eram mic, la băieţii de la mine din cartier de la Brăila, care „alegeau un loc bătut şi încingeau un barbut”.

Parandărăt însemna că un pierzător la barbut prindea un zar norocos şi-şi recupera în totalitate pierderile din mâinile jucate anterior, sau restituirea unei părţi a banilor câştigaţi la o tură anterioară ori la dublarea mizei.

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HAI România!

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