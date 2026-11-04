Crin Antonescu a contestat măsurile preventive dispuse în cazul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, afirmând că tratamentul aplicat acestuia este disproporționat. Fostul lider PNL consideră că arestul la domiciliu ar fi fost o măsură mai potrivită și susține că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să reacționeze public. Georgescu se află în arest preventiv de peste o lună, după o decizie a Curții de Apel București.

Antonescu a comparat situația fostului candidat cu tratamentul rezervat persoanelor acuzate de infracțiuni deosebit de grave.

„Nu gust, nu cumpăr politic ce face Călin Georgescu. Dar faptul că omul ăla, un om, un cetățean al României, a depășit o lună de zile de când stă închis și îl duc cu cătușe în fiecare zi la tribunal și înapoi, ca și cum ar fi un violator, un criminal în serie, un ucigaș, un terorist, este absolut scandalos. Deci nu se poate. ”, a spus Antonescu, pentru Marius Tucă Show.

Fostul lider liberal a vorbit și despre dosarul în care Călin Georgescu este cercetat în legătură cu folosirea unui presupus salut legionar.

Antonescu consideră că gestul de a ridica mâna pentru a saluta publicul poate fi interpretat greșit și a invocat fotografii cu mai multe personalități politice, inclusiv Nicușor Dan și Ursula von der Leyen.

Potrivit acestuia, existența unor imagini în care politicienii ridică mâna în fața publicului ridică semne de întrebare cu privire la interpretarea penală a unui asemenea gest.

„Faptul că tu te apuci să îi faci un dosar pentru că ăla a făcut salutul așa-zis legionar… S-au publicat poze pe internet cu Nicușor Dan, cu mine, cu Ursula von der Leyen, cu zeci de oameni publici, este o mișcare naturală. Ridici din mână, saluți un public, să îl califici, să îl încadrezi penal drept salut legionar. Unde există noțiunea asta? În ce lege?”, afirmă Antonescu.

În ceea ce privește dosarul de înșelăciune, Crin Antonescu a spus că nu intenționează să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției fostului candidat.

Politicianul a susținut însă că Georgescu ar fi putut fi cercetat în arest la domiciliu, inclusiv sub supravegherea poliției.

Antonescu a criticat transportarea acestuia încătușat și a făcut o comparație cu Horea, Cloșca și Crișan.

„Faptul că un om care a comis sau n-a comis, nici nu discut, o înșelăciune, până la urmă o chestiune între privați, chiar nu poate sta, fie și cu poliția la ușă, arestat la domiciliu, și e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe? Gândește-te că ai fi tu, că aș fi eu, că ar fi cineva apropiat nouă. Nu se poate. Așa ceva este într-adevăr scandalos.”, precizează politicianul.

Fostul președinte al PNL consideră că și politicienii care nu îl susțin pe Călin Georgescu ar fi trebuit să reacționeze la situația acestuia.

Antonescu a afirmat că nu deține informații care să indice existența unor presiuni politice asupra magistraților, dar apreciază că președintele României avea responsabilitatea de a-și exprima public îngrijorarea față de tratamentul aplicat unui cetățean.

În opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să intervină printr-o declarație publică, indiferent de diferențele politice dintre el și fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Să presupunem că suntem într-o societate cu adevărat democratică. Nu am niciun element să spun că cineva i-a îndemnat sau i-a presat pe judecători, pe magistrați să facă asta sau ailaltă. Forțe politice care nu au nimic comun cu Călin Georgescu sau cu AUR sau cu cine mai susține, care sunt împotriva lor, președintele țării, care nu are, cum să spun, de a face cu mișcarea suveranistă și face cordon sanitar, ar fi avut datoria să iasă și să spună: băi, totuși, cam ciudat ce se întâmplă cu un cetățean de-al meu.”, a mai spus acesta.

Declarațiile lui Crin Antonescu au venit după decizia Curții de Apel București de a admite contestația procurorilor DIICOT și de a prelungi măsura arestării preventive în cazul lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Instanța a decis ca acesta să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile, hotărârea fiind definitivă.