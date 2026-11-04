Noi medicamente compensate pentru români. Ministerul Sănătății pregătește o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate, care ar urma să includă tratamente inovative destinate inclusiv persoanelor diagnosticate cu boli rare. Alexandru Rogobete a anunțat că obiectivul este ca modificările să fie realizate până la mijlocul lunii decembrie, însă lista finală nu a fost încă stabilită.

„Lucrăm la Ministerul Sănătăţii, îmi doresc ca până la mijlocul lunii decembrie să extindem încă o dată lista de medicamente. Estimez eu că vom introduce 54 de medicamente noi şi undeva la 16 extinderi pentru cele existente, dintre care 6 vor fi pentru pacienţii cu boli rare", a precizat ministrul.

Ministrul Sănătății a explicat că, în prezent, nu poate indica o dată exactă la care va fi definitivată lista tratamentelor care urmează să beneficieze de compensare.

Estimările prezentate vizează introducerea a 54 de medicamente și extinderea utilizării altor tratamente deja incluse pe listă, inclusiv pentru persoanele care suferă de boli rare. Pe lângă actualizarea listei de medicamente, Ministerul Sănătății are în vedere elaborarea unei strategii naționale dedicate acestor afecțiuni.

Documentul ar urma să stabilească obiectivele, măsurile și modul de organizare a serviciilor medicale pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților cu boli rare. Potrivit ministrului, strategia este necesară pentru o organizare coerentă a sistemului de sănătate și ar trebui aprobată printr-o hotărâre a Guvernului.

O altă măsură vizată de autorități este punerea în funcțiune a Registrului Național al Pacienților cu Boli Rare, prin colaborarea instituțiilor implicate. Acesta ar permite centralizarea datelor referitoare la frecvența anumitor afecțiuni, dar și evaluarea rezultatelor obținute în urma administrării tratamentelor inovative.

Alexandru Rogobete a adus în discuție și dificultățile întâmpinate de pacienții diagnosticați în copilărie atunci când ajung la vârsta adultă și trebuie să își continue tratamentul și monitorizarea medicală.

„Al doilea aspect este colaborarea interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului Naţional al Pacienţilor cu Boli Rare, pentru a vedea exact indicatorii din acest registru, incidenţele pentru anumite boli, dar şi răspunsuri la tratamentele inovative care sunt oferite. Şi avem, sigur, câteva speţe pe care voi încerca să le rezolvăm rapid, împreună cu colegii şi cu partenerii cu care lucrăm, şi anume, tranziţia pacientului cu boli rare pediatric, atunci când devine adult. În momentul de faţă există o sincopă în această tranziţie pentru a-şi putea continua monitorizarea şi tratamentul", a subliniat el.

Ministerul Sănătății urmărește astfel să rezolve problemele care apar la trecerea pacienților din sistemul de îngrijire pediatrică în cel destinat adulților, astfel încât monitorizarea și tratamentele să poată continua.