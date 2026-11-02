Angajații secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) care nu respectă regulile de igienă privind purtarea bijuteriilor și a unghiilor false riscă să nu mai poată lucra în aceste compartimente. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că interdicțiile sunt deja prevăzute în legislație și că aplicarea lor nu poate face obiectul unor negocieri.

Ministrul Sănătății a declarat că regulile privind igiena personalului medical trebuie aplicate în toate secțiile de terapie intensivă, indiferent de nemulțumirile angajaților.

„Aici nu e de negociat nimic”, a declarat Rogobete luni seară, la B1 TV.

Oficialul a amintit că, în timpul unei vizite efectuate anul trecut într-un spital, a observat angajați care purtau inele și unghii false de dimensiuni mari. Potrivit acestuia, unele inele ieșeau prin mănușile medicale, situație care l-a determinat să intervină pentru respectarea normelor existente.

„Există legislație care nu se respectă și a trebuit să intervin rapid”, a spus el.

Rogobete a transmis că angajații trebuie să renunțe la bijuterii și la unghiile false în timpul activității desfășurate în ATI, iar cei care refuză să respecte aceste condiții nu vor putea continua să lucreze în secțiile respective.

Alexandru Rogobete a făcut referire și la reacțiile apărute anul trecut, după ce a cerut respectarea interdicțiilor privind purtarea bijuteriilor în secțiile de terapie intensivă.

O parte dintre angajații sistemului medical au contestat măsura printr-un protest organizat sub mesajul „Nu renunțăm la verighetă”.

Ministrul a declarat că poziția sa nu s-a schimbat, iar regulile de igienă trebuie respectate de întregul personal care lucrează în aceste secții. Potrivit oficialului, discuțiile și negocierile purtate anterior nu au dus la aplicarea corespunzătoare a prevederilor deja existente.

Ministerul Sănătății pregătește introducerea unui program de formare periodică pentru personalul din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă. Conform măsurii anunțate, angajații vor trebui să participe, o dată la doi ani, la un curs dedicat controlului și prevenirii infecțiilor.

Participarea la program va fi obligatorie pentru continuarea activității în ATI.

„Cine nu-l parcurge nu mai rămâne în ATI. E simplu”, a spus Rogobete.

În paralel, au fost organizate cursuri regionale prin care personalul medical din secțiile ATI a primit informații despre aplicarea noilor reguli.

Legislația privind organizarea activității din secțiile de terapie intensivă a fost deja modificată. Potrivit noilor prevederi, secțiile ATI de mari dimensiuni pot angaja propriul medic epidemiolog, responsabil cu supravegherea și prevenirea infecțiilor.

În cazul secțiilor mai mici, această activitate poate fi coordonată de un asistent medical desemnat pentru controlul infecțiilor.

Măsurile urmăresc organizarea activităților de prevenție la nivelul fiecărei secții, în funcție de dimensiunea și necesitățile acesteia.

Ministerul Sănătății pregătește și un nou program de finanțare destinat combaterii infecțiilor din unitățile medicale.

Alexandru Rogobete a anunțat că proiectul ar urma să fie lansat în dezbatere publică în următoarele două-trei săptămâni.

Prin intermediul programului, spitalele vor putea cumpăra direct consumabile, materiale sanitare și echipamente de protecție necesare personalului medical și aparținătorilor. Totodată, ministrul intenționează să extindă utilizarea registrului digital pentru raportarea infecțiilor din spitale.

Sistemul a fost testat într-un proiect-pilot desfășurat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Extinderea acestuia face parte din măsurile pregătite de Ministerul Sănătății pentru monitorizarea infecțiilor raportate în unitățile medicale.