În România anilor 1980 nu aveai unde să vezi oficial filme horror. În fine, la câte nu aveai acces în plină Epocă de Aur, asta putea fi cea mai mică pierdere, dar se contabiliza și ea la uriașul capitol al lipsurilor de care suferau generațiile de sacrificiu.

Știai ce e ăla film horror dacă aveai acces la un aparat video la care să o auzi pe Irina Margareta Nistor vorbind calm peste urletele femeilor fugărite de un criminal cu drujbă. Mai cunoașteai groaza ce poate fi indusă de o peliculă dacă urmăreai filme nord-coreene băgat sub plapumă cu nevastă-ta, cu dinții clănțănindu-vă de frigul din casă.

Serialele americane dispăreau unul câte unul, lăsând loc unor producții românești atinse de ”romantisul revoluționar”, puținelor filme americane, care se difuzau de multe ori fără generic, le luau locul tâmpeniile coreene cu oameni în salopete care plângeau că le-a trimis Kim Ir-Sen tractoare noi.

În acest peisaj, în care televizorul devenea doar un suport pentru peștii de sticlă, filmele horror nu răzbăteau decât accidental la publicul larg.

Dar asta nu însemna că propaganda nu se ocupa de cei care poate că tânjeau după ele.

Aveți mai jos o mostră despre cum se întâmpla asta.

(material din revista Flacăra din 9 aprilie 1981, semnat de Ioan Roșca)

O arătare de coşmar, cu chipul îmbinind trăsăturile lui Homo Cromagnon şi ale hienei, păroasă şi diformă, cu ochii injectaţi de sînge şi gura băloasă, cotrobăie prin mormintele proaspete şi savurează, aşezată nonşalant pe cadavre, inimile ce-au încetat să bată.

Zombii — oameni morţi de curînd asupra cărora „vrăjitorii“ exercită o forţă magnetică uriaşă, care-i face să parodieze gesturile vieţii — se plimbă cu privirile goale şi creierul inert prin sălile unui palat unde sînt „angajaţi“ valeţi. Oameni îngropaţi de vii pînă-n git sînt decapitaţi de o muiere dementă de dragul artezienei care ţîşneşte din venele nefericiţilor şi în care se bălăceşte goală.

Nu vă speriaţi, nu sînt decît scene de film, pretins artistic! La New York, într-o sală de cinema cînd se ajunge la scena decapitării oamenii izbucnesc în aplauze frenetice.

Reacţiile publicului în timpul proiecţiei filmului „Maniac“ sînt comentate cu evidentă satisfacţie de regizor, aflat la primul său film din seria ororilor, gen în care a aterizat după o rapidă şi fructuoasă carieră în filmul porno.

Scena de care vorbeşte „creatorul“, folosind banalul termen de decapitare, nu este altceva decît o extirpare, ţeasta fiind pur şi simplu smulsă din trunchi.

Provenienţa filmelor de groază care au inundat piaţa cinematografică occidentală cu valuri de sînge este în principal americană, relata revista italiană „Panorama“. Numărul filmelor este impresionant: sînt gata de dat pe piaţă 32 de „capodopere“ americane şi 9 italiene, fără a lua în calcul producţiile japoneze, engleze sau franceze.

Pentru că multe dintre aceste filme sînt capete de afiş în domeniul încasărilor. „Halloween“ de John Carpenter a costat 280 milioane lire, iar încasările s-au cifrat la 36 miliarde. Recordul italian al genului este deţinut de Lucio Fulci cu al său „Zombi XI“, care a costat mai puţin de un miliard lire şi a adus peste 34 miliarde. Care sînt explicaţiile acestor fenomenale succese de casă şi deci de public?

Maestrul italian al groazei, Dario Argento aprecia că „întoarcerea groazei în film nu este doar o modă, ci o filozofie. Este vorba de un fenomen care priveşte generaţiile tinere, de o specie a unei ideologii complexe din care reuşim să înţelegem foarte puţin“ ??? Personal, chiar că n-am înţeles nimic, în fine, revista „American Film“ după ce a constatat că „azi multă lume este dispusă să plătească pentru a fi terorizată, altfel neputîndu-se distra“, susţine că „limbajul terorii este cel mai universal dintre toate pentru că se bazează pe cel mai primar dintre instincte: frica“.

Implicîndu-l pe Freud în această demonstraţie, revista comentează o serie de jocuri de copii, dure şi crude, argumentînd în acest fel „triumful modern al ororii ca mijloc de evaziune“. O explicaţie extrem de „inteligentă“ dă acestui adevărat fenomen care proliferează în mai toate oraşele occidentale Morris Dickstein, autorul unor eseuri asupra societăţii americane. După el, „viaţa pentru tineret a devenit extrem de plicticoasă, cultura laică şi liberală privînd viaţa de orice mister. Alături de tabu-urile sociale şi frica arhaică, filmele de groază nu fac decît să reechilibreze balanţa.“

Refugierea pentru două ore în sadism şi teroare asigură desprinderea tinerilor din lanţurile invizibile ale unei societăţi a libertăţii? Evaziunea din ce, dacă totul e bine şi frumos? Cine-ar vrea să scape de bunăstare şi fericire? Teama ancestrală, atavismele, n-au putut fi oare biruite în cele cîteva secole de civilizaţie?

În fond, prevalîndu-se de ele, cinematografia occidentală a genului nu face altceva decît să dea apă la moară unui stil de viaţă pentru care EU reprezintă totul iar ceilalţi nimic. Mesajul acestor pelicule este clar: omul nu trebuie să se reţină de la nimic pentru a-şi satisface pînă şi cel mai mic capriciu.

Citeam acum cîtva timp că undeva, un Brooklin, un oarecare a scos pistolul şi a tras asupra unui trecător cu care-şi încrucişase drumul. Prins, a declarat că „nu-i plac bărbaţii cu ochii verzi“...