Comisia de la Veneția pregătește un aviz privind compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026 cu standardele europene și internaționale. Solicitarea a venit din partea Președintelui Congresului Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei. Ministerul Justiției a confirmat că decizia finală urmează să fie adoptată la sesiunea plenară din luna decembrie.

Reprezentanța Permanentă a României la Strasbourg a transmis o scrisoare din partea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. În document se menționează că analiza vizează modificările aduse legii integrității, cunoscute public sub denumirea de amendamentul „Fritz”.

Evaluarea se va baza pe consultări directe cu principalele autorități ale statului român. Avizul este programat pentru adoptare în cadrul celei de a 149-a sesiuni plenare a Comisiei de la Veneția, stabilită pentru perioada 11-12 decembrie 2026.

Pentru redactarea avizului, delegația internațională va efectua o vizită de țară și va avea discuții cu mai multe reprezentanțe instituționale. Sunt prevăzute sesiuni separate atât cu majoritatea parlamentară, cât și cu opoziția.

”Prin respectiva corespondenţă, Comisia de la Veneţia a solicitat autorităţilor române sprijin pentru organizarea unor reuniuni, fiind indicate în scrisoare următoarele instituţii: Parlamentul (sesiuni separate cu reprezentanţii majorităţii parlamentare şi cu cei ai opoziţiei); Administraţia Prezidenţială; Curtea Constituţională; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; Ministerul Justiţiei; Autoritatea Naţională de Integritate; Autoritatea Electorală Permanentă; Avocatul Poporului.”, se precizează în comunicat.

Totodată, reprezentanții Consiliului Europei au cerut desemnarea unei persoane de contact pentru gestionarea detaliilor logistice ale vizitei oficiale.

În urma comunicării primite de la Strasbourg, autoritățile române au coordonat demersurile logistice pentru pregătirea agendei întâlnirilor. Ministerul Justiției a subliniat că își exercită atribuțiile tehnice de facilitare, având în vedere atribuțiile sale curente de coordonator național pe tema statului de drept.

”În consecinţă, RP Strasbourg a adresat rugămintea de a-i fi comunicat un răspuns coordonat care să fie transmis ulterior Secretariatului Comisiei de la Veneţia. În acest context, reamintim faptul că Ministerul Justiţiei este coordonatorul naţional al exerciţiului anual privind statul de drept al Comisiei Europene.

Aşadar, Ministerul Justiţiei, cu bună credinţă, în consultare cu reprezentanţii instituţiilor indicate de Comisia de la Veneţia în scrisoarea mai sus menţionată, a efectuat demersurile necesare, strict organizatorice, pentru întocmirea unui proiect de agendă. Totodată, precizăm faptul că rolul Ministerului Justiţiei a fost exclusiv organizatoric – limitat la facilitarea desfăşurării în bune condiţii a misiunii Comisiei de la Veneţia în România”, mai transmite ministerul.