Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua Lege ANI, cu accent pe efectele retroactive ale sancțiunilor și compatibilitatea acestora cu standardele europene și internaționale. Opinia este programată pentru adoptare în sesiunea plenară din 11-12 decembrie 2026, în urma unei solicitări transmise la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Sesizarea vizează Legea nr. 180/2026 și posibilele consecințe ale aplicării retroactive a sancțiunilor prevăzute de aceasta, inclusiv asupra mandatelor aleșilor locali.

Solicitarea a fost transmisă de Gunn Marit Helgesen, președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la cererea celor doi parlamentari USR.

În documentul adresat Comisiei de la Veneția, Helgesen a atras atenția asupra efectelor pe care aplicarea retroactivă a sancțiunilor le-ar putea avea asupra mandatelor locale.

„Poate duce la încetarea prematură a mandatelor elective locale și poate avea un impact direct asupra continuității reprezentării democratice locale și asupra stabilității autonomiei locale în România”, se arată în avertismentul citat în document.

Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei format din experți independenți în drept constituțional, a acceptat solicitarea de a formula o opinie asupra legii. Analiza va viza în special efectele retroactive ale prevederilor și compatibilitatea acestora cu standardele europene și internaționale.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, a susținut că modificările legislative ar fi fost folosite pentru a-l viza pe Dominic Fritz, președintele USR. Ea a acuzat PSD și AUR că au contribuit la anularea voturilor timișorenilor, potrivit comunicatului de presă al partidului.

„Comisia de la Veneția a înțeles perfect gravitatea subiectului și, ca atare, analizează în procedură de urgență noua Lege ANI, în care PSD a introdus prevederi cu dedicație pentru Dominic Fritz, președintele USR”, a declarat Diana Stoica.

Lidera deputaților USR a criticat și decizia Curții Constituționale a României, susținând că aceasta ar fi validat demersul politic.

„PSD și AUR au transformat o lege jalon în PNRR într-un instrument pentru execuția unui adversar politic, anulând voturile timișorenilor. Iar CCR - controlată politic și cu judecători numiți de PSD care se plimbă în avioane de lux pe la Mykonos și Nisa - a girat abuzul PSD”, a afirmat aceasta.

Diana Stoica a precizat că USR va susține respectarea principiului neretroactivității legii și apărarea statului de drept.

La rândul său, Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, a criticat colaborarea dintre PSD și AUR și a acuzat cele două partide că ar urmări adoptarea unor prevederi legislative îndreptate împotriva adversarilor politici.

„Eu nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație, în care PSD face ce vrea, de mână cu extremiștii care servesc interesele Moscovei”, a declarat Sorin Șipoș.