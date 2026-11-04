Google introduce noi reguli pentru utilizarea instrumentelor sale în școli, iar instituțiile de învățământ care aleg să dezactiveze complet funcțiile bazate pe inteligență artificială ar putea pierde și accesul elevilor la motorul de căutare al companiei. Măsura este legată de integrarea tehnologiilor AI în serviciile destinate educației și îi pune pe administratorii școlari în fața unei alegeri controversate, potrivit AP.

Decizia vizează școlile americane din sistemul K-12, care acoperă învățământul primar și secundar.

Acestea vor putea decide separat dacă permit utilizarea fiecărui instrument Google, printre care Gemini, Gemini Notebook și motorul de căutare. Toate serviciile vor fi dezactivate inițial, urmând să fie activate de administratorii instituțiilor.

Există însă o condiție importantă: școlile care aleg să renunțe complet la inteligența artificială nu vor mai putea utiliza nici Google Search, deoarece motorul de căutare este integrat cu funcții AI.

Compania a explicat că noile opțiuni le permit instituțiilor de învățământ să stabilească reguli privind utilizarea tehnologiei în activitățile școlare.

„Credem că școlile ar trebui să aibă control asupra inteligenței artificiale în sălile lor de clasă și să ofere administratorilor controale care să îi ajute să își gestioneze abordarea”, a declarat Chris Phillips, vicepreședinte și director general pentru educație la Google, într-o postare pe blog.

Schimbările vin după ce compania a întâmpinat opoziție din partea profesorilor, specialiștilor în dezvoltarea copilului și părinților. Nemulțumirile au crescut în special după ce Google a anunțat, în august, activarea chatbotului Gemini pentru numeroși elevi din sistemul K-12 care folosesc Google Classroom, potrivit Associated Press.

Gigantul tehnologic pregătește și actualizări ale instrumentelor de căutare, cu scopul de a le adapta mai bine procesului educațional. Printre modificări se numără introducerea unor explicații pas cu pas pentru rezolvarea problemelor, astfel încât elevii să fie îndrumați în procesul de învățare, în loc să primească direct răspunsurile la teme.

Cu toate acestea, instituțiile care nu doresc să permită utilizarea inteligenței artificiale nu vor putea păstra accesul la toate serviciile Google, inclusiv la motorul de căutare.

Gigantul este principalul furnizor de tehnologie educațională pentru școlile din Statele Unite. La nivel mondial, compania afirmă că aproximativ 150 de milioane de elevi și profesori folosesc platforma Google Classroom. De asemenea, numeroase instituții de învățământ utilizează computere Chromebook puse la dispoziția elevilor.