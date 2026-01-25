Cum îți poți recupera anii de vechime dacă firma s-a desființat și arhivă nu mai există

Pentru sute de mii de români care au lucrat înainte de anul 2001, dovedirea vechimii în muncă a devenit o problemă reală, mai ales în situațiile în care firma angajatoare s-a desființat, iar arhiva de personal a fost pierdută, distrusă sau nu mai poate fi identificată. Acești ani sunt esențiali pentru calculul pensiei, deoarece influențează atât stagiul complet de cotizare, cât și cuantumul final al pensiei.

Potrivit legislației române, până la 1 aprilie 2001, dovada vechimii în muncă se făcea prin carnetul de muncă, document care nu mai este folosit după această dată, când a fost introdus sistemul de evidență electronică a contribuțiilor.

Înainte de 2001, angajatorii aveau obligația să păstreze și să arhiveze carnete de muncă, state de plată și dosare de personal. În timp, multe societăți comerciale au intrat în faliment, au fost lichidate sau s-au radiat fără a respecta obligațiile legale de predare a arhivelor către operatori autorizați.

În aceste cazuri, foștii salariați descoperă abia la momentul pensionării că anii munciți nu mai apar în evidențele Casei de Pensii, iar carnetul de muncă este incomplet sau lipsesc înscrieri esențiale.

Conform Casa Națională de Pensii Publice, responsabilitatea dovedirii stagiului de cotizare revine solicitantului, însă statul pune la dispoziție mai multe mecanisme legale pentru recuperarea acestor perioade.

Legea permite dovedirea vechimii în muncă prin documente alternative, atunci când carnetul de muncă nu mai există sau nu poate fi completat. Sunt recunoscute, printre altele, adeverințe de vechime, contracte individuale de muncă, decizii de angajare sau de încetare, state de plată, fluturași de salariu sau registre de evidență a salariaților, dacă acestea pot fi identificate în arhive.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că documentele trebuie să conțină elemente clare privind perioada lucrată, norma de muncă și funcția ocupată. În lipsa acestora, perioada nu poate fi valorificată automat.

Dacă angajatorul nu mai există, primul pas este identificarea depozitarului legal de arhivă. Potrivit legii, firmele care se desființează sunt obligate să predea arhiva unei societăți autorizate de Arhivele Naționale.

Căutarea se face prin Arhivele Naționale ale României, care pot furniza informații despre cine a preluat arhiva unei societăți radiate.

Dacă nici Arhivele Naționale nu pot identifica depozitarul, persoana interesată poate solicita un certificat de inexistență a documentelor, document esențial pentru pasul următor.

În situația în care nu mai există documente de arhivă, legea permite stabilirea vechimii în muncă prin hotărâre judecătorească. Persoana interesată se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune de constatare a vechimii, folosind probe indirecte.

Instanțele pot lua în considerare declarații de martori, alte documente colaterale, adeverințe fiscale sau dovezi privind plata contribuțiilor, dacă acestea există. O hotărâre definitivă este obligatoriu recunoscută de Casa de Pensii.

Această procedură este prevăzută inclusiv în practica constantă a instanțelor și este confirmată de CNPP.

Dacă nu pot fi identificate documente și nu se obține o hotărâre judecătorească, perioada respectivă nu poate fi luată în calcul la stabilirea pensiei. În aceste situații, legea permite, în anumite condiții, cumpărarea vechimii pentru perioade limitate, însă doar pentru anii în care nu a existat asigurare socială obligatorie.

Mecanismul este reglementat distinct și nu se aplică automat tuturor cazurilor.

Specialiștii recomandă ca verificarea stagiului de cotizare să fie făcută cu câțiva ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. Astfel, există timp pentru identificarea arhivelor, obținerea documentelor sau, dacă este cazul, inițierea unei acțiuni în instanță.

Casa Națională de Pensii Publice permite solicitarea unui extras de stagiu de cotizare, care arată exact ce perioade sunt recunoscute oficial.