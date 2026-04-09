„Vor rămâne doar pe hârtie”. Igor Grosu reacționează la planurile Rusiei privind o zonă tampon la granița cu Republica Moldova

Republica Moldova. Federația Rusă a avut mereu planuri mărețe, însă acestea au rămas doar pe hârtie, iar Republica Moldova va face tot posibilul ca ele să rămână la acest stadiu, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, în reacție la informațiile Cabinetului președintelui ucrainean potrivit cărora Rusia ar intenționa să creeze o zonă tampon în regiunea Vinița, dinspre regiunea transnistreană.

Declarațiile vin după ce oficiali ucraineni au vorbit despre scenarii militare care vizează inclusiv direcția Vinița, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Șeful Legislativului de la Chișinău a calificat planurile Moscovei drept parte a unei strategii mai vechi, care, în opinia sa, nu a reușit să se materializeze.

„Rusia tot timpul a avut planuri mărețe și, din fericire, ele au rămas pe hârtie și noi o să facem tot posibilul pe hârtie și să rămână. Ambițiile lor imperialiste au fost dintotdeauna afișate pe hărți, în declarații politice. Sarcina noastră este să nu admitem. Ucraina se ține bine”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit șefului-adjunct al Cabinetului președintelui ucrainean, Pavel Palisa, Federația Rusă ar avea în plan crearea unei zone tampon în regiunea Vinița, dinspre regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru RBC-Ucraina, publicat pe 8 aprilie.

„În planurile lor a apărut chiar și un punct privind crearea unei zone tampon în regiunea Vinița, dinspre Transnistria nerecunoscută. Este pentru prima dată când le sunt consemnate astfel de planuri. Voi spune deschis că nu trebuie să intrăm în panică aici, deoarece în acest moment nu văd la ei forțe pentru a realiza toate aceste intenții”, a declarat Pavel Palisa.

Oficialul ucrainean a precizat că, în perioada următoare, eforturile principale ale armatei ruse vor rămâne concentrate pe regiunea Donbas, cu posibile intensificări și pe direcția sudică.

„În ceea ce privește intențiile lor ulterioare: rușii au în continuare în plan crearea unei zone tampon în regiunile Harkov, Sumî și Cernihiv, crearea condițiilor pentru o eventuală încercare de ocupare a regiunilor Zaporojie și Herson, iar pe termen lung, realizarea ambițiilor lor agresive de a ocupa regiunile Nikolaev și Odesa”, a menționat Palisa.

Totuși, acesta consideră că, pe termen scurt, armata rusă nu va putea atinge obiectivele strategice anunțate.

„În prezent, pentru fiecare kilometru pătrat ocupat în regiunea Donețk, pierderile lor sunt de 316 morți și răniți. Adică, dacă comparăm direcțiile principale de atac de anul trecut și de astăzi, există o creștere aproape dublă. Iar pierderile lor medii pe linia de contact din Donbas au crescut aproape de trei ori. Prin urmare, puteți trage singuri concluziile despre ce „succese” au pe direcția Donețk și cu ce pierderi”, a spus Palisa.

Recent, consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak, a avertizat că regiunea transnistreană, unde este dislocat un contingent militar rus, ar putea fi utilizată pentru acțiuni de destabilizare în spatele frontului.

Potrivit acestuia, există riscul unor lovituri simulate menite să afecteze logistica ucraineană. În acest context, autoritățile de la Kiev au întreprins măsuri suplimentare de securitate pe segmentul transnistrean al frontierei, inclusiv minarea unor zone și suplimentarea detașamentelor de grăniceri.