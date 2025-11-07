CTP, despre întâlnirea lui Bolojan cu Bogos: Nici nu visa Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă

Cristian Tudor Popescu a comentat recentele informații privind întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, un lider PNL și afaceristul Fănel Bogos, implicat într-un dosar de corupție. Într-o postare intitulată „Un sfert de oră cât un sfert de veac”, gazetarul critică modul în care premierul a gestionat situația și susține că acest episod a afectat grav imaginea de integritate a șefului Guvernului.

CTP își începe postarea prin a rememora episodul în care premierul ar fi solicitat fostului vicepremier Dragoș Anastasiu să mai rămână în funcție câteva zile, moment pe care îl consideră simptomatic pentru „epoca șpăgarilor de supraviețuire”. În continuarea textului, jurnalistul spune că întâlnirea lui Bolojan cu un „mafiot de județ” la Palatul Victoria „îl pune și mai rău pe gânduri”.

În opinia sa, un astfel de contact nu ar fi trebuit să se petreacă deloc: „Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan”, scrie Cristian Tudor Popescu, subliniind că regulile de transparență și protocol ar fi trebuit să împiedice un asemenea moment.

Analistul continuă explicând că premierul ar fi trebuit să verifice în prealabil cine participă la discuție și care este scopul întâlnirii. Potrivit acestuia, o formulare de genul „vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis” ar fi trebuit să fie un semnal clar de respingere.

„Cel mult, acel individ trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, adaugă Popescu, accentuând ideea că premierul nu ar fi trebuit să accepte o discuție directă într-un cadru oficial.

Continuând în stilul caracteristic, Cristian Tudor Popescu ironizează și reacția premierului, care a susținut că „n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic” în urma întâlnirii. Jurnalistul replică tranșant: „Păi, obligatoriu era să se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute...”.

Cristian Tudor Popescu vede în acel „sfert de oră” o fractură între imaginea unui lider intransigent și comportamentul dintr-o situație concretă: un contrast între discursul moralizator și realitatea decizională.

În finalul textului, jurnalistul reproșează lui Bolojan că, deși a fost pus în fața unui posibil caz de trafic de influență, nu a sesizat organele abilitate. „DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 de euro ca să aibă loc. Bolojan n-a zis nimic. Doar a recunoscut, pus în fața faptului, că a avut loc.... „Nici nu visa Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan.”