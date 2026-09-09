Mao, omul care a influențat destinul Chinei contemporane

Mao Zedong a decedat pe 9 septembrie 1976. El s-a remarcat în calitate de conducător al forţelelor comuniste în lupta dusă împotriva forţelor naţionaliste (1927-1949). Ulterior, a fost omul marilor controverse. „Marele salt înainte”, „Revoluția culturală” sunt acțiuni care se leagă de numele său.

Mao Zedong, viitorul dictator chinez s-a născut la 26 decembrie 1893 într-o familie de ţărani. Datorită inteligenţei sale, a putut să se pregătească pentru a deveni învăţător. Străbătând întreaga Chină pentru a-şi recruta armata (este ceea ce ideologia oficială a numit Marşul cel Lung). Din 1935, a fost lider al Partidului Comunist Chinez şi, în această calitate, după 1949 - şeful de facto al statului.

În urma războiului civil, în 1949 Partidul Comunist Chinez, sub conducerea lui Mao Zedong, a preluat puterea în China. La 1 octombrie 1949, el a proclamat Republica Populară Chineză. Republica în China fusese inițial proclamată la 1 ianuarie 1912, în timpul Revoluției lui Sun Yat-sen. Opoziția reprezentată de partidul Quomintang s-a refugiat pe Insula Taiwan. China comunistă va reuși să obțină statutul de membru cu drept de veto al ONU în Consiliul de Securitate.

Campaniile iniţiate de el: „Marelui salt înainte” ca şi Revoluţia Culturală au avut consecinţe catastrofale. Se estimează că au provocat moartea a 40-70 milioane de oameni. În consolidarea regimului comunist în China s-a bazat pe ţărănime şi pe cultul personalităţii.

Mao s-a depărtat de URSS și în 1972, a restabilit relațiile diplomatice cu SUA. România a fost principalul stat care a mediat apropierea chino-americană.

Mao rămâne şi azi o figură controversată, fiind privit în China ca un mare revoluţionar, un strateg politic, un mare conducător de armată şi salvator al naţiunii. Chinezii îl consideră pe Mao ca pe un om care, prin politica sa, a ajutat economia Chinei şi a ajutat la formarea Chinei moderne. În plus, Mao este privit şi ca un poet, filozof şi vizionar, din cauza cultului personalităţii folosit în timpul conducerii sale. Deşi i se reproşează moartea a zeci de milioane de chinezi, populaţia Chinei a atins, la moartea sa, acum cinci decenii, pragul de 900 de milioane.

Contribuţiile sale aduse teoriei marxist-leniniste, strategiile sale militare şi politicile sale comuniste sunt cunoscute colectiv sub numele de maoism. Deng Xiaoping, cel care a preluat puterea în 1978 a decis ca multe politici maoiste să fie abandonate în favoarea reformelor economice.