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Accident mortal în Retezat. Un turist a alunecat pe gheață

Accident mortal în Retezat. Un turist a alunecat pe gheațăSalvamont Hunedoara. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un turist a murit în Masivul Retezat, județul Hunedoara, după ce a alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață și a căzut pe un versant montan, sâmbătă, 7 noiembrie. Echipele Salvamont Hunedoara au desfășurat o operațiune de căutare pe parcursul nopții, folosind un câine de urmă și o dronă dotată cu termoviziune. Bărbatul a fost găsit fără viață, iar trupul său a fost predat duminică Serviciului de Medicină Legală.

Accidentul s-a produs în zona centrală a Masivului Retezat, pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică. Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara, turistul ar fi pierdut aderența pe o suprafață înghețată și s-ar fi prăbușit pe versant.

Accident mortal în Retezat. Un turist a alunecat pe gheață

Bărbatul se afla pe munte împreună cu alte persoane în momentul producerii accidentului, sâmbătă. După ce acesta a alunecat și a căzut, ceilalți membri ai grupului au încercat să ajungă la locul în care se afla, însă nu au reușit.

Accidentul a avut loc într-o zonă de creastă din partea centrală a Masivului Retezat, între Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică.

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În urma incidentului, echipele Salvamont Hunedoara au început o operațiune de căutare și recuperare a turistului.

Salvamontiștii au folosit o dronă cu termoviziune și un câine de urmă

Intervenția salvatorilor montani s-a desfășurat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Pentru localizarea victimei, echipele au utilizat un câine specializat în căutare, dar și o dronă echipată cu sistem de termoviziune.

După mai multe ore de căutări, salvamontiștii au reușit să găsească bărbatul, însă acesta era decedat.

Ulterior, echipele au desfășurat operațiunile necesare pentru recuperarea trupului și coborârea acestuia de pe munte. Serviciul Salvamont Hunedoara a anunțat că intervenția s-a încheiat duminică dimineață, când trupul turistului a fost predat Serviciului de Medicină Legală.

Salvamont Hunedoara

Salvamont Hunedoara. Sursă foto: Facebook

Salvamontișii l-au căutat toată noaptea

„Din nefericire, turistul căzut pe versantul vestic al crestei dintre Şaua Custurii şi Vârful Păpuşa Mică, din Masivul Retezat, a fost găsit decedat. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara au acţionat toată noaptea, ajutaţi de echipajul canin al serviciului şi de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragerea şi coborârea de pe munte a victimei. Aceasta a fost predată dimineaţă la IML. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor!", se arată pe pagina de Facebook a Serviciului Salvamont Hunedoara.

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