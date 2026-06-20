Selecţionata Braziliei a obținut o victorie categorică, sâmbătă seara, la Philadelphia, învingând cu scorul de 3-0 (3-0) naţionala statului Haiti, în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială, potrivit FIFA.

Golurile formației sud-americane au fost marcate de Cunha (minutul 23 și 36) și Vinicius (minutul 45+3).

Selecționata din Brazilia a evoluat și în acest meci fără starul său Neymar, care a fost absent din lot.

În urma acestui rezultat, echipa reprezentativă a statului Haiti a devenit prima națională matematic eliminată de la turneul final.

Brazilia a dominat autoritar prima repriză, reușind să marcheze de trei ori înainte de pauză.

Cunha a deschis scorul în minutul 23, iar în minutul 36 a dublat avantajul. În minutul 64, Cunha a fost înlocuit cu Endrick.

Chiar înainte de pauză, Vinicius a înscris al treilea gol, stabilind scorul final încă din primele 45 de minute.

Selecționata din Brazilia, una dintre cele mai titrate echipe la nivel mondial, a aliniat următorul unsprezece: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Pe bancă s-a aflat selecționerul Carlo Ancelotti.

Reprezentativa statului Haiti a început în următoarea componență: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Echipa a fost antrenată de Sebastien Migne.

Meciul a fost condus la centru de arbitrul spaniol Alejandro José Hernandez Hernandez.

Tot în grupa C, reprezentativa din Maroc a învins Scoţia cu scorul de 1-0.

În ultima etapă, programată marți, 25 iunie, de la ora 01.00, se vor disputa partidele Maroc - Haiti și Scoţia - Brazilia.

În clasamentul grupei C de la Cupa Mondială, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte, în timp ce Scoţia are 3 puncte, iar Haiti se află pe ultimul loc, cu 0 puncte.