Unul dintre cele mai controversate momente din optimile de finală ale Cupei Mondiale a fost decis de tehnologie. Golul marcat de fundașul croat Joško Gvardiol în prelungirile meciului cu Portugalia a fost anulat după ce senzorul integrat în mingea oficială a detectat un contact extrem de fin, aproape imposibil de observat cu ochiul liber.

FIFA a explicat ulterior că datele furnizate de tehnologia „Connected Ball” au confirmat existența unei atingeri care a schimbat întreaga fază și a dus la semnalizarea poziției de ofsaid.

În minutul 90+13, Joško Gvardiol a înscris pentru ceea ce părea a fi egalarea împotriva Portugaliei și trimiterea meciului în prelungiri.

Fundașul a reluat cu piciorul stâng centrarea lui Mario Pašalić, iar jucătorii Croației au început să sărbătorească golul.

Bucuria a durat însă doar câteva momente. Arbitrul norvegian Espen Eskås a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza și, după analiză, a decis anularea golului pentru ofsaid.

Inițial, imaginile televizate sugerau că Mario Pašalić nu se afla în poziție neregulamentară atunci când a primit mingea din centrarea lui Ivan Perišić.

Explicația a venit însă din tehnologia integrată în mingea oficială a competiției.

Senzorul a detectat că mingea fusese atinsă foarte ușor de Igor Matanović înainte de a ajunge la Pašalić. Contactul, aproape imposibil de observat în reluări, a schimbat momentul pasei și a făcut ca Pašalić să fie în poziție de ofsaid.

Confuzia a fost amplificată de faptul că mingea a fost apoi deviată cu capul de fundașul portughez Veiga, ceea ce a făcut dificilă interpretarea fazei doar din imaginile video.

După consultarea imaginilor și a datelor furnizate de sistemul electronic, arbitrul Espen Eskås a anunțat public decizia.

„Jucătorul croat cu numărul 20 a atins mingea. Decizie finală: ofsaid”, a transmis oficialul, spre dezamăgirea jucătorilor și suporterilor Croației.

La finalul partidei, atacantul Igor Matanović a recunoscut că a avut impresia că a atins mingea.

„Cred că am simțit un contact ușor cu părul. Nu eram sigur sută la sută, așa că l-am întrebat pe arbitru. Mi-a spus că a existat un contact ușor cu mingea și că de aceea s-a semnalat ofsaid”, a declarat fotbalistul, citat de publicația croată Vecernji list.

La aproximativ două ore după încheierea meciului, FIFA a publicat un comunicat în care a explicat decizia arbitrilor.

Potrivit forului internațional, tehnologia „Connected Ball”, integrată în mingea oficială Adidas Trionda, a confirmat că Igor Matanović a atins mingea în faza premergătoare golului.

Aceste informații au permis echipei de arbitri să stabilească momentul exact al pasei și să confirme existența poziției de ofsaid, ceea ce a dus la anularea golului.

Mingea oficială a Cupei Mondiale este echipată cu senzori IMU (Inertial Measurement Unit), capabili să detecteze orice contact cu mingea, inclusiv atingeri extrem de fine, imposibil de observat în timp real.

Datele sunt transmise instantaneu către sistemul VAR și sunt reprezentate în transmisiunile TV printr-un grafic care indică momentul exact al fiecărui contact cu mingea.

Această tehnologie oferă arbitrilor informații suplimentare pentru stabilirea fazelor de joc și luarea unor decizii cât mai precise, în special în situațiile de ofsaid milimetric.