„În statul român nu a existat o preocupare de înzestrare a Armatei cu capabilități de luptă antidronă”, afirmă ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, după incidentul în care o dronă a fost doborâtă în apropiere de Delta Dunării. Acesta susține că amenințarea reprezentată de astfel de aparate de zbor există de aproximativ trei ani și a susținut că, dacă România ar fi avut sisteme antidronă, acestea ar fi fost folosite.

Oficialul a adăugat că Ministerul Apărării își adaptează constant planurile de răspuns la evoluțiile din regiune. Radu Miruță a explicat că stabilirea originii dronei va fi făcută în urma expertizelor efectuate de instituțiile abilitate.

„Proveniența dronei este o expertiză care se face de instituțiile specializate din România și, în funcție de fragmentele care au fost colectate de la sol, va rezulta, cel mai probabil fără niciun dubiu, această proveniență”, a spus Miruță.

Ministrul a adăugat că zona de frontieră este monitorizată permanent, pe fondul războiului din Ucraina, iar autoritățile urmăresc îndeaproape schimbările privind tipurile de drone și modul lor de operare.

Ministrul interimar al Apărării a afirmat că strategia de răspuns este actualizată periodic pentru a ține pasul cu evoluția amenințărilor.

„La fiecare două săptămâni, de luni de zile, facem o reactualizare a strategiei cu privire la potențiala rearanjare a capabilităților, la modificările pe care le-am observat din diverse surse, la amprenta tehnică a dronelor rusești și la distanța de la care echipamentele se pot declanșa pentru interceptare”, a declarat ministrul.

Acesta a arătat că informațiile obținute din teren și din surse specializate sunt folosite pentru adaptarea măsurilor de apărare și pentru stabilirea necesarului de echipamente.

Ministrul a afirmat că dronele de mici dimensiuni, care zboară la altitudine redusă, trebuie combătute cu echipamente special concepute pentru astfel de amenințări, nu cu avioane de vânătoare.

„În mod clasic, nu prin avioane de vânătoare se combat dronele, ci prin sisteme de apărare antiaeriană gândite și proiectate pentru drone de dimensiuni mici care zboară la altitudini joase. Armata Română utilizează ceea ce are la dispoziție și, în același timp, scoatem maximul din capabilitățile e care le avem și în același semnăm contracte pentru a ne înzestra cu ceea ce avem nevoie”, a spus acesta.

Radu Miruță a susținut că investițiile în astfel de sisteme trebuie accelerate pentru ca Armata Română să dispună de mijloace adecvate de apărare împotriva dronelor.

Radu Miruță a declarat că amenințarea reprezentată de drone nu este una nouă și că există de aproximativ trei ani. El a susținut că, în această perioadă, Armata Română nu a fost dotată cu sisteme dedicate combaterii unor astfel de aparate de zbor.

„Nu a existat în statul român o preocupare (…) de înzestrare a Armatei Române cu capabilități de luptă antidronă (…)”.

Ministrul a adăugat că, dacă aceste sisteme ar fi fost disponibile, ele ar fi fost folosite.

„Cu mare drag le-am fi folosit”, a mai spus acesta.