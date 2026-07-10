Netflix schimbă strategia pentru abonați. Ce noutăți pregătește

Netflix ar putea introduce canale live cu filme și seriale, după modelul posturilor TV tematice, pe fondul scăderii timpului petrecut de abonați pe platformă. Discuția a avut loc la cea mai recentă ședință anuală a conducerii companiei, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal.

La cea mai recentă ședință anuală a executivilor companiei, discuțiile s-au concentrat asupra unui indicator-cheie pentru platformă: engagement-ul, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal.

Engagement-ul arată nivelul de atenție și timpul pe care abonații îl petrec urmărind conținutul disponibil pe platformă. În cazul Netflix, acest indicator este în scădere, ceea ce arată că abonații nu sunt pe deplin mulțumiți de ceea ce urmăresc și ar putea lua în calcul renunțarea la abonament.

Cu alte cuvinte, ceea ce nu au reușit să facă scumpirile repetate, respectiv să îndepărteze abonații, ar putea fi provocat de conținutul Netflix, considerat sub așteptări la capitolul calitate.

Engagement-ul a devenit un indicator tot mai important pentru platformele de streaming după introducerea abonamentelor cu reclame. Pe baza timpului petrecut de utilizatori pe platformă și a nivelului de atenție acordat conținutului, Netflix și celelalte servicii de streaming își pot stabili prețurile pentru vânzarea spațiului publicitar.

Pentru a încerca să crească engagement-ul, conducerea companiei de streaming a discutat despre introducerea unor canale live de conținut, asemănătoare posturilor TV, specializate pe diferite nișe de filme și seriale.

Netflix oferă deja în Franța acces la posturile TF1 și ia în calcul participarea la licitațiile pentru drepturile de transmisie ale Campionatelor Mondiale de Fotbal din 2030 și 2034.

O altă variantă analizată este vânzarea abonamentului la pachet cu alte servicii de streaming, precum Peacock.Această strategie este folosită de mai mult timp de rivalii companiei și ar putea fi utilizată pentru menținerea interesului abonaților.

Dincolo de problema engagement-ului, acționarii Netflix sunt îngrijorați și de evoluția companiei pe bursă.

În ultimul an, valoarea acțiunilor Netflix a scăzut cu mai bine de 40%.