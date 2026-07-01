Platforma Netflix pregătește o lună plină de premiere pentru abonații săi. Printre titlurile cele mai așteptate se numără „Enola Holmes 3”, sezonul 2 din „Ransom Canyon” și adaptarea „Little House on the Prairie”.

Aventura o poartă pe detectiva Enola Holmes în Malta, unde pregătirile de nuntă se năruie când dispariția lui Sherlock o atrage într-un caz periculos. Regizat de Philip Barantini, filmul îi are în distribuție pe: Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster, Millie Bobby Brown, Himesh Patel și Louis Partridge.

Familia unită Ingalls își clădește o nouă viață la frontiera vestică, unde bucuriile naturii și lupta pentru supraviețuire se întrepătrund. Această recentă adaptare a celebrelor romane semi-autobiografice Little House ale Laurei Ingalls Wilder este o dramă de familie plină de speranță și o poveste epică de supraviețuire despre originile Vestului American. Regizori: Kat Candler, Sydney Freeland, Julie Anne Robinson, Sarah Adina Smith și Erica Tremblay.

O dramă emoționantă, desfășurată pe fundalul peisajelor vaste din Texas Hill Country, Ransom Canyon urmărește viețile întrepătrunse ale unor familii cu rădăcini adânci într-un orășel unde vecinii știu tot ce face fiecare. Sezonul 2 reia povestea la șase luni după evenimentele din primul sezon, cu fermierul Staten Kirkland (Josh Duhamel) luptând să-și recupereze moștenirea.

Printre alte titluri importante se numără „Heartstopper Forever” (17 iulie), „The Hawk” (16 iulie), „23 000 Lives” (17 iulie), dar și seria „Fast & Furious”, filmele „Wicked”, „It Ends with Us”, „The Wedding Crashers” și „Horrible Bosses”.

„Summer '36” (1 iulie)

„Worst Neighbor Ever” (1 iulie)

„Human Vapor” (2 iulie)

„Survival of the Thickest”: Sezonul 3 (2 iulie)

„I'm Not Afraid” (8 iulie)

„Salcedo, Leather and Boogaloo” (8 iulie)

„Love is blind: UK - After the Altar” (12 iulie)

„Hot Ones: Extra Heat” (13 iulie)

„The East Palace” (17 iulie)

„WWE: Unreal”: Sezonul 3 (21 iulie)

„Elite Force” (22 iulie)

„Kaulitz & Kaulitz”: Sezonul 3 (23 iulie)

„Wrath” (29 iulie)

„The Bombing of Pan Am 103” (30 iulie)

Documentar: „Miguel Angel Blanco: The 48 Hours That Changed Spain” (10 iulie).

Luna iulie promite un mix echilibrat între drame, comedii, thrillere și producții bazate pe fapte reale, oferind opțiuni variate pentru toate gusturile.