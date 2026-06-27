Luna iulie debutează în forță pe platformele de streaming. Netflix vine în luna iulie cu o serie de filme și seriale care promit că vor captiva fanii, iar capul de afiș al acestei veri este, fără îndoială, „Enola Holmes 3”. Cel de-al treilea film din celebra serie de mister și aventură o aduce din nou în prim-plan pe Millie Bobby Brown în rolul sorei adolescente a celebrului detectiv victorian Sherlock Holmes.

Noua producție va fi disponibilă pe platformă începând cu 1 iulie 2026. De această dată, acțiunea părăsește Londra victoriană și se mută în decorul exotic din Malta, unde Enola Holmes se trezește prinsă între pregătirile propriei nunți și un caz de maximă urgență: răpirea fratelui ei, Sherlock Holmes.

Conform sinopsisului oficial oferit de Netflix, intriga din al treilea lungmetraj promite mai multă adrenalină decât precedentele capitole: „Aventura o urmărește pe detectiva Enola Holmes până în Malta, unde visele personale și profesionale se ciocnesc într-un caz mai încurcat și mai periculos decât orice a întâmpinat până acum.”

Enola ajunge în Malta în preajma nunții sale cu lordul Tewkesbury – al cărui prenume complet, Ernest Augustus Tewkesbury, este dezvăluit publicului abia acum, după două filme. Planurile nupțiale sunt însă date complet peste cap de Dr. John Watson (jucat de Himesh Patel). Acesta o oprește pe tânără din drum pentru a-i da o veste șocantă: Sherlock a dispărut. Pusă în fața faptului împlinit, Enola va trebui să jongleze printre rochia de mireasă și o anchetă contracronometru.

Trailerul oficial, montat pe o piesă din repertoriul trupei Idol, scoate în evidență noua amprentă vizuală a filmului. Aceasta îi aparține regizorului Philip Barantini, cunoscut pentru apreciatul lungmetraj „Boiling Point” și pentru serialul „Adolescence”, producție Netflix care i-a adus recent un premiu Emmy. Barantini preia astfel ștafeta de la Harry Bradbeer, cel care a semnat primele două pelicule ale francizei.

La nivelul scenariului există însă continuitate. Textul este semnat tot de Jack Thorne, laureat al premiilor Tony și BAFTA. Thorne a scris și precedentele filme din serie, colaborând recent cu Barantini și la proiectul „Adolescence”.

Pe lângă dinamica echipei, alegerea Maltei ca loc de filmare a avut și o componentă strategică puternică. Insula a devenit în ultimii ani o destinație extrem de frecventată de marile producții internaționale datorită facilităților fiscale generoase, aspect care reduce considerabil costurile în comparație cu alte locații europene.

Fanii se vor bucura să revadă nucleul de bază al distribuției. Henry Cavill revine în rolul lui Sherlock Holmes, Louis Partridge îl joacă din nou pe Tewkesbury, Helena Bonham Carter își reia partitura ca Eudoria Holmes (mama familiei), în timp ce Sharon Duncan-Brewster revine în rolul temutei Moriarty.

Devenită o figură emblematică pentru Netflix datorită succesului global din „Stranger Things”, Millie Bobby Brown își extinde influența dincolo de ecran. Pe lângă rolul principal, actrița este și producător al filmului prin compania sa, PCMA Productions. Alături de ea, ca producători executivi, se implică activ soțul ei, Jake Bongiovi, și Isobel Richards.

Bazată pe seria de romane „The Enola Holmes Mysteries” scrisă de Nancy Springer, franciza are în spate cifre impresionante. Primul film, lansat în 2020 în plină pandemie, a fost un hit instant. Continuarea din 2022, „Enola Holmes 2”, a debutat direct pe primul loc în clasamentele globale, adunând peste 68 de milioane de ore de vizionare în 93 de țări. Succesul i-a adus lui Millie Bobby Brown un onorariu record de 10 milioane de dolari, cel mai mare acordat vreodată unui actor sub 20 de ani la acea vreme.

Totuși, „Enola Holmes 3” vine într-un moment critic pentru parteneriatul dintre actriță și gigantul de streaming. Deși a cunoscut succesul absolut cu această franciză, Brown a bifat recent și două eșecuri majore pe platformă.

Filmul „Damsel” (Domnița), lansat în martie 2024, și SF-ul „The Electric State” din martie 2025 – care a avut un buget colosal de peste 320 de milioane de dolari – au fost întâmpinate cu recenzii predominant negative și cifre de audiență modeste pentru costurile investite. Rămâne de văzut dacă întoarcerea la universul detectivistic pe 1 iulie va readuce rețeta succesului garantat pentru Netflix.