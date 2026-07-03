Surpriză pentru abonații Netflix. Un serial celebru a revenit pe platformă

Netflix a readăugat în catalogul din România, începând cu 2 iulie, toate cele 10 sezoane ale serialului „Friends”. Producția revine pe platformă după o absență de mai mulți ani, iar abonații pot urmări din nou toate cele 236 de episoade.

Serialul de comedie „Friends” a revenit în oferta Netflix din România începând cu 2 iulie, după ce a lipsit din biblioteca platformei timp de mai mulți ani.

Producția fusese eliminată treptat din catalogul Netflix în mai multe state, odată cu transferul drepturilor de difuzare către HBO Max. În România, sitcomul nu mai era disponibil pe platformă din anul 2020.

Odată cu această schimbare, utilizatorii Netflix au din nou acces la toate cele zece sezoane și la cele 236 de episoade ale serialului.

Lansat în 1994, „Friends” urmărește povestea unui grup format din șase prieteni din New York și s-a transformat într-unul dintre cele mai cunoscute seriale de comedie din lume.

Din distribuție fac parte Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry și David Schwimmer, actori care au devenit cunoscuți la nivel internațional datorită acestui proiect.

La peste 30 de ani de la premieră, serialul continuă să atragă noi generații de spectatori și rămâne unul dintre cele mai urmărite titluri din categoria sitcom.

Potrivit publicației What’s on Netflix, „Friends” a fost readăugat în catalogul Netflix, din 2 iulie, în majoritatea piețelor internaționale, inclusiv în România.

Există însă și excepții. În Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania și Italia, drepturile de difuzare sunt deținute în continuare de HBO Max.

În România, fanii serialului îl pot urmări atât pe Netflix, unde a revenit începând cu 2 iulie, cât și pe HBO Max.

Eliminarea serialului din oferta Netflix a avut loc după ce Warner Bros. Discovery și-a concentrat conținutul pe propria platformă de streaming.

În ultimii ani, drepturile pentru numeroase producții ale studioului au fost transferate către HBO Max, motiv pentru care „Friends” a fost retras treptat din catalogul Netflix în mai multe țări.

Revenirea sitcomului în România face parte dintr-o nouă etapă de licențiere internațională, care permite platformei să ofere din nou serialul în mai multe regiuni.

Cu un total de 236 de episoade și zece sezoane, „Friends” își păstrează locul printre cele mai populare sitcomuri realizate vreodată.

Personajele, umorul și replicile care au devenit emblematice au contribuit la succesul producției, care continuă să fie redescoperită de public chiar și la mai bine de trei decenii de la lansare.