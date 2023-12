Matthew Perry nu a simțit „bucurie, fericire sau pace” după ce a jucat în Friends

Perry a fost găsit mort în locuința sa la sfârșitul lunii octombrie. Într-un nou interviu pentru Deadline, Clooney, în vârstă de 62 de ani a vorbit despre prietenia sa cu Perry.

Perry avea 16 ani când Clooney l-a cunoscut și a spus că regretatul actor din „Friends” vorbea mereu despre cum își dorea să joace într-un sitcom.

„Vreau doar să joc într-un sitcom obișnuit și aș fi cel mai fericit om de pe pământ”, a declarat Clooney pentru Deadline, făcând referire la cuvintele lui Perry. „Și chiar a prins loc într-unul dintre cele mai bune din toate timpurile. Totuși, nu l-a făcut fericit, bucuros sau împăcat.”

Alături de asta, Clooney a spus că a fost „greu să îl privească” pe Perry cum se lupta și că i-a frânt inima să afle că prietenul său lua opioide în fiecare zi.

„Și, de asemenea, îți spune că succesul și banii și toate aceste lucruri, nu îți aduc automat fericirea”, a spus Clooney. „Trebuie să fii fericit cu tine însuți și cu viața ta”.

Matthew Perry: Totul este matematică atunci când ești dependent de droguri

Într-un interviu acordat în octombrie 2016 publicației The New York Times, Perry a declarat că mințea că are dureri de spate și migrene pentru a obține cele 55 de pastile Vicodin de care avea nevoie în fiecare zi.

„Totul este matematică atunci când ești dependent de droguri. Trebuie să iau trei când ajung acolo. După aceea, voi lua cinci, pentru că voi sta mai mult timp etc”. El a declarat pentru Times: „Este o muncă grea, dar trebuie să o faci, altfel te îmbolnăvești cu adevărat”.

În ultimii ani, actorul din „Friends” a vorbit deschis despre luptele sale cu dependența de droguri și alcool. Acesta a scris despre dependențe chiar si în cartea pe care a publicat-o în 2022, intitulată „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”.

Biroul legistului din comitatul LA a declarat săptămâna trecută că moartea lui Perry a fost un accident cauzat de „efectele acute ale ketaminei”. Sursa: businessinsider.com