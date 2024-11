Hezbollah foloseşte o rachetă israeliană antitanc clonată de Iran. Schimbare de strategie

Hezbollah foloseşte o rachetă israeliană antitanc clonată de Iran. Iranul a ”clonat” în ultimii ani o rachetă israeliană antitanc de tip Spike, pe care o produce în serie şi o livrează Hezbollah, care o foloseşte în prezent împotriva Israelului. Sistemul originar Spike, care consta într-un lansator şi mai multe rachete, a fost abandonat în precedentul Război din Liban, în 2006 şi a fost recuperat de Hezbollah.

Această rachetă, clonată de Iran, luptă, după 18 ani, împotriva celor care au conceput-o. Iranul ar fi folosit ingineria inversă pentru a ”diseca”, înţelege şi eventual reproduce sistemul, fără să deţină iniţial înţelegerea felului în care a fost conceput şi funcţionează. În trecut, Iranul a copiat drone şi rachete americane.

Sistemul Spike, conceput de Autoritatea israeliană a armamentului Rafael, a ajuns pe mâna unor terorişti libanezi, a devenit ”Almas”, ”diamante” în persană.

Mai multe rachete de acest tip au fost găsite de armata israeliană după ce şi-a lansat actualul război în Liban, în urmă cu două luni. Acestea erau dintr-un stoc de armament mai ”primitive”, între care rachete antitanc de tip Kornet de concepţie rusă.

Iranian Ministry of Defense showcased the Almas 1 Anti Tank Guided Missile at the #IDEAS2024 🇵🇰🇮🇷 pic.twitter.com/3QckaWFjac

— Global Defense Insight (@Defense_Talks) November 19, 2024