Monden Vedetele care vor participa la Survivor România 2025. Vor fi surprize mari







Survivor România 2025 va începe pe 14 ianuarie 2025 și va fi difuzat săptămânal, marțea, miercurea și joia. La castingul organizat de PRO TV deja și-au făcut apariția Ștefan Stan, Gabriella Nastas, iubita lui Kamara, Stelian Ogică, dar și nimeni alta decât Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului.

Vedetele care vor participa la Survivor România 2025

Din echipa Faimoșilor sunt șanse mari să facă parte iubita Kamara, Gabriella Nastas, Ștefan Stan și Stelian Ogică. Și Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, ar putea lupta pentru marele premiul. Se zvonește că și alte vedete s-au dus la casting pentru a participa în cea mai urmărită competiție.

Regina Întunericului a făcut primele declarații

Afacerista care organizează înmormântările vedetelor a spus că nu poate da momentan prea multe detalii. Ea a declarat că a fost foarte ocupată în ultima perioadă și că fanii Survivor România vor afla la momentul potrivit cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor. Aceasta a mai zis că încă nu este nimic concret, dar că își va ține urmăritorii la curent.

“Nu pot să comentez aceste lucruri. Eu nu pot nici să infirm, nici să confirm, pentru e posibil uneori să mai am amnezii (n.red râde). Când voi putea da mai multe detalii, voi spune. În situații de genul acesta, știu că nu se pot da amănunte, până nu se așază lucrurile. Nu s-au confirmat pentru toată lumea, nu am ce comenta.Chiar dacă aș fi mers, poate m-am dus doar să dau niște probe, asta nu înseamnă că e ceva concret sau am acceptat. Deocamdată ne gândim, la mine s-au precipitat lucrurile în ultima perioadă. Am fost și foarte ocupată, cu bumerangul acesta, cu nebunia care a fost în ultima vreme, nu știu ce va fi. Dar dacă va fi ceva, veți afla la momentul potrivit”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru CANCAN.RO.