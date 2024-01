Răzbunarea lui Măruță: Kamara a primit interdicție la Survivor All Stars

Survivor All Stars a început marți, 16 ianuarie, la Pro TV, show-ul fiind găzduit de Marcel Pavel. Dintre cei cooptați să ia parte la noile provocări lipsesc mai multe vedete din sezoanele anterioare. Între acestea și Kamara. Artistul a fost lăsat acasă după un scandal care a avut loc în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Kamara a privit din fotoliu, de acasă, primul episod al show-ului difuzat de Pro Tv. Deși a spus că și-ar fi dorit să ajungă în Republica Dominicană, producătorii nu l-au cooptat. Kamara spune că a fost o decizie a producătorilor show-ului Survivor All Stars. Regretă că nu a fost cooptat și spune că ar fi făcut o figură frumoasă

„Eu nu am refuzat. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, dar nu am fost selecționat. Ce pot face în această situație? Nu-mi rămâne decât să mă uit și să mă bucur de show. Consider că întotdeauna producătorii știu mai bine ce fac, pe cine aleg. Dacă așa s-a vrut, eu nu am nimic de comentat. Îmi pare rău că nu sunt acolo. Regret că nu sunt printre participanți, pentru că simt că mai am multe de spus acolo. Îmi place foarte mult sistemul din acest an, cu eliminări”, a spus Kamara, conform cancan.ro.