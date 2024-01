Condiția pusă de Jador pentru a participa la Survivor All Stars

Producătorii au fost nevoiți să accepte condiția impusă de Jador, chiar dacă există o regulă importantă în cadrul emisiunii, care stipulează că participanții care călătoresc în Republica Dominicană nu au voie să aducă cu ei obiecte personale.

Ce condiție le-a pus Jador producătorilor de la Survivor

Despre artist s-a spus că ar fi declarat că nu dorește să se alăture altor persoane în cadrul emisiunii, însă Jador a dorit să lămurească situația, subliniind că nu are autoritatea să ia o astfel de decizie și că nu ar priva pe nimeni de șansa de a participa la emisiune.

Cântărețul a dezvăluit astfel că singura condiție pusă producătorilor a fost să ducă cu el Biblia. Iar aceștia au acceptat cerința pusă.

„Singurul lucru pe care l-am scris în contract, oameni buni, este ca să mă lase cu Biblia. Am zis, câți bani îmi dați? Mi-au dat niște bani acolo. Am zis, bine. Accept banii ăștia dacă mă lași să vin cu Biblia. Să mă lase să vin cu Biblia, ca să pot să citesc acolo în post. Acolo e adevărat post. Poate vorbesc cu El! Am emoții”.

Cântărețul are mari emoții în legătură cu plecarea pe insulă

Jador a dezvăluit că se confruntă cu coșmaruri în legătură cu viitoarea sa experiență în Republica Dominicană, dar, în același timp, abia așteaptă această ocazie, considerând-o cea mai intensă trăire a vieții sale.

Cântărețul de manele a subliniat că își dorește enorm să câștige premiul cel mare și speră să reușească, însă cert este că va reveni acasă o persoană mai bună.

„Am foarte mari emoții! E presiune mai mare. Dacă dezamăgesc, dacă nu-s bun? Mă doare rău piciorul, ieri am făcut un pic de efort, am fost și am alegat un pic, mă doare.

Îmi doresc foarte mult să câștig. Sper să câștig! Îmi doresc cu ardoare să câștig! De azi îmi voi schimba viața! Când o să vin înapoi o să fiu un alt om. Mai bun”.

Concurenții care-l vor însoți pe Jador la Survivor All Stars

Se anunță că noul sezon Survivor va fi unul deosebit. De această dată, vor participa în competiție concurenți cu experiență, care au deja la activ dificultățile întâlnite în Republica Dominicană.

Survivor All Stars va aduce în competiție Faimoși și Războinici care au deja un loc special în inimile publicului.

Din echipa Faimoșilor, în acest an, vor face parte: Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Tabăra albastră, a Războinicilor va fi alcătuită din: Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).