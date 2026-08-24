Meghan Markle ar fi în continuare în discuții pentru un rol în serialul Netflix „The Gentlemen”, în ciuda informațiilor apărute în ultimele zile potrivit cărora revenirea sa la actorie ar fi fost abandonată în urma reacțiilor negative din Marea Britanie, potrivit Daily Express.

Situația rămâne neclară, deoarece nu există încă un contract semnat, iar Netflix nu a anunțat oficial distribuția pentru un eventual al treilea sezon.

Potrivit informațiilor publicate de Variety și The Sun, discuțiile privind participarea Ducesei de Sussex nu ar fi fost însă încheiate.

Controversa a pornit după ce jurnalista și autoarea Tina Brown, fost redactor-șef al Vanity Fair și The New Yorker, a scris pe Substack, pe 22 august, că rolul lui Meghan Markle în „The Gentlemen” ar fi fost retras.

„Am auzit că rolul lui Meghan Markle în serialul Netflix «The Gentlemen» al lui Guy Ritchie a căzut. Reacția publică a fost prea puternică”, a transmis Tina Brown.

Informația a fost preluată ulterior de mai multe publicații internaționale, care au relatat că o eventuală participare a Ducesei de Sussex ar fi provocat reacții negative în Marea Britanie.

Cu toate acestea, alte surse apropiate negocierilor susțin că situația nu este definitivă și că Meghan Markle ar fi în continuare luată în calcul pentru producția Netflix.

Publicația Variety a relatat anterior că Meghan Markle se afla în discuții pentru a apărea într-un posibil al treilea sezon al serialului creat de Guy Ritchie. Negocierile ar fi fost într-un stadiu incipient, fără un contract semnat și fără detalii oficiale despre personajul pe care l-ar putea interpreta.

De altfel, nici al treilea sezon al „The Gentlemen” nu a fost confirmat oficial de Netflix.

Potrivit The Sun, reprezentanții platformei de streaming ar fi în continuare interesați de revenirea lui Meghan Markle în actorie. O sursă citată de publicație a susținut că apariția sa într-un proiect de mare vizibilitate ar putea atrage atât susținătorii, cât și criticii săi.

„Revenirea ei la actorie este de așteptat să atragă un public numeros, atât dintre susținători, cât și dintre critici, și probabil va genera venituri importante”, a declarat sursa citată de publicația britanică.

Meghan Markle este cunoscută în special pentru rolul Rachel Zane din serialul juridic „Suits”. Ea s-a retras din actorie înainte de căsătoria cu prințul Harry, în 2018, și ulterior a declarat că nu intenționa să revină în această industrie.

O apariție în „The Gentlemen” ar reprezenta astfel unul dintre cele mai importante proiecte actoricești ale sale din ultimii ani.

Serialul Netflix este inspirat din filmul cu același nume lansat de Guy Ritchie în 2019. Povestea urmărește un aristocrat care moștenește proprietatea familiei și descoperă că aceasta este implicată într-o rețea de producție și trafic de canabis.

Primul sezon a avut succes pe platforma Netflix, iar sezonul al doilea este programat să fie lansat pe 3 septembrie.

În contextul informațiilor despre o posibilă revenire în actorie, Meghan Markle a publicat un nou videoclip pe contul de Instagram al brandului său, As Ever.

În imagini, Ducesa de Sussex apare plimbându-se printr-o zonă împădurită și ținând un coș cu mere. La un moment dat, aceasta se oprește și privește spre un copac înainte de a-și continua drumul.

Mesajul care însoțește videoclipul este scurt: „Un mic indiciu despre ceea ce urmează”, alături de un emoji cu un măr.

Postarea nu face referire la „The Gentlemen” sau la negocierile cu Netflix, astfel că nu există indicii oficiale că videoclipul ar avea legătură cu zvonurile privind revenirea sa în actorie.