Meghan a rămas fără rolul din „The Gentleman”

Meghan Markle nu mai este luată în considerare pentru un rol în serialul „The Gentlemen” al lui Guy Ritchie, potrivit biografei regale Tina Brown.

„Am aflat în această dimineață că distribuția lui Meghan Markle în sezonul 3 al serialului Netflix „The Gentlemen” al lui Guy Ritchie a fost retrasă”, a scris sâmbătă Brown, fosta redactor-șefă a Vanity Fair și New Yorker, pe ediția sa „Fresh Hell”, relatează The Hollywood Reporter.

„Reacțiile negative din Marea Britanie au fost atât de intense, încât a devenit imposibil să se continue. Acest lucru nu este de bun augur pentru revenirea lui Meghan în lumea actoriei în Marea Britanie.”

Tina Brown este, de asemenea, autoarea bestsellerurilor „The Diana Chronicles” din 2007 și „The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil” din 2022.

Vineri s-a anunțat că Markle se afla în primele discuții pentru a se alătura celui de-al treilea sezon, încă neanunțat, al serialului britanic de acțiune-comedie de Guy Ritchie, produs de Netflix.

Un rol în serial ar fi fost prima apariție a lui Markle în lumea actoriei de când s-a căsătorit cu Prințul Harry și s-a alăturat familiei regale în 2018.

După ce s-a retras din îndatoririle regale în 2020, ducesa a urmărit o serie de proiecte care includ streaming, podcasting, aventuri legate de stilul de viață și filantropie.

Prezentatorul de emisiuni al casei regale, Ian Pelham Turner, a declarat vineri pentru Fox News că atenția reînnoită asupra carierei de actorie a lui Markle și eforturilor caritabile ale cuplului ar putea „să-i pună pe William și Kate într-o umbră mediatică, ceea ce nu le va fi plăcut și, în realitate, va crește dificultățile cu frații aflați în război”.

Vestea că Markle se gândește să revină la actorie a venit după ce s-a dezvăluit că ea și Harry plănuiau să-și mute familia înapoi în Anglia până la sfârșitul lunii.

Cuplul a semnat un contract cu Netflix pentru mai multe proiecte când au părăsit Anglia în 2020 și s-au stabilit în California.

Contractul a inclus documentarul lor de succes din 2022, „Harry și Meghan”, în care au criticat viața la palat. Anul trecut, ci doi au semnat un nou acord „first-look” cu Netflix, care a fost considerat pe scară largă o retrogradare față de acordul inițial.