Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Ieri, cu ocazia protestului din Piaţa Victoriei, am înţeles încă o dată, dacă mai era nevoie, că noi, cetăţenii de rând, nu suntem pentru cei care au ajuns la ciolan decât nişte vieţuitoare bune de jecmănit cu taxe şi impozite, cu preţuri astronomice şi, în general, de jefuit cam de tot ce au. „Nu vei mai avea nimic şi vei fi fericit”, spunea în 2016 într-un eseu publicat de politicianul danez Ida Auken pentru Forumul Economic Mondial. După zece ani de la această teorie, se pare că mai avem puţin ca ea să devină realitate. Românii de rând nu mai au aproape nimic. Iar ce mai au, riscă să piardă cât de curând.

Să revenim la ziua de ieri, din Piaţa Victoriei. Manifestaţie anunţată de către fermieri, mai ales crescătorii de animale, cărora UE nu le mai permite să exporte animale, pentru că există printre ele nu ştiu ce boală, în urmă cu două săptămâni. Dar şi pentru că de doi ani nu au primit subvenţiile de la APIA.

Fermierii sunt buni de plătit taxe. Sunt răi atunci când îşi cer drepturile sau când cer să li se rezolve problemele.

Protestul este anunţat, aşa cum am spus, de mai bine de două săptămâni. Protestatarii, mai ales ciobani, unii dintre ei veniţi de la sute de kilometri distanţă, au atras atenţia că nu există nicio miză politică. Nu vor decât să fie lăsaţi în pace să muncească, aşa cum au făcut moşii şi strămoşii lor. Nimeni nu avea nici cea mai mică intenţie de violenţă. Mulţi dintre oieri aveau la ei şi bota, căci nu există cioban fără botă.

Li s-a dat voie să vină cu ele în Piaţa Victoriei, pentru că era evident că nu veneau cu gânduri de bătaie. Dimpotrivă. Declaraţiile lor de ieri dimineaţă erau extrem de paşnice şi cât se poate de clare, în limbajul simplu şi concis al lor. Voiau deblocarea exportului de ovine şi cornute mici, dacă nu către ţările din UE, care strâmbă din nas la nu ştiu ce boală au oile româneşti, în ţările arabe, care nu au niciun fel de problemă cu această boală şi cumpără animalele.

Pentru că la această oră, Guvernul demis nu permite exportul nici în aceste ţări. Şi în al doilea rând, să li se dea subvenţiile de la APIA, pe care nu le-au primit de o bucată bună de vreme. Mai mult, crescătorii de animale au depus un document care cuprindea, în 16 puncte, revendicările lor.

Ce se întâmplă de obicei în astfel de cazuri. Nu au fost băgaţi în seamă. Deşi Ilie Bolojan se afla în clădirea Guvernului, înconjurată de mii de jandarmi, nici măcar nu a catadixit să primească o delegaţie a protestatarilor paşnici, să discute cu ei şi, poate, să găsească rezolvare măcar la o parte dintre revendicările lor. Bolojan a preferat să stea ascuns în spatele cordoanelor de jandarmi şi în dosul perdelelor de la geamurile Guvernului. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna s-a ascuns şi el pe unde a putut.

Oricum, nimeni nu l-a văzut la faţă. Nici pe directorul general al APIA, Melinda Klara Kerekes n-a văzut-o nimeni la faţă. E bine că Oana Gheorghiu a găsit puţin timp, printre reformele de prăduire a întreprinderilor româneşti rentabile, să taie tortul cu patru etaje şi să ciocnească o şampanie la o întrunire veselă. Bine că au găsit timp să meargă la nunta mileniului a ministrului Alexandru Nazare şi să se hlizească până le-am numărat toate plombele de la măsele.

Nu au găsit timp să vorbească însă cu sutele, poate miile de crescători de animale despre problemele lor grave, deşi fuseseră anunţaţi cu două săptămâni înainte că aceştia vor veni la Bucureşti să protesteze, pentru că altfel nu sunt băgaţi în seamă. Nu au găsit timp să se uite pe documentul pe care l-au lăsat la Secretariatul Guvernului. Au mers pe burtă, cum s-a făcut de fiecare dată când oamenii nemulţumiţi au ieşit în stradă. S-au ascuns în spatele cordoanelor de jandarmi şi au lăsat ca timpul să stingă revolta.

Crescătorii de animale mâncau simplu, pe câte un ştergar întins pe peluza din faţa Muzeului Antipa, brânză făcută de ei, slănină făcută de ei, pită făcută de ei, roşii făcute de ei. Bucate vulgare, care nu sunt de nasul unui premier sau a celor din haita lui.

Şi acum să desluşim tehnica prin care Bolojan a scăpat de un protest nepolitic, dar cu atât mai periculos pentru el, care risca să-l trimită acasă, cu „competenţii” care-l înconjoară cu tot. În jurul orei opt dimineaţa, în faţa Muzeului Antipa, aflat în Piaţa Victoriei, vis-a-vis de clădirea Guvernului, au început să se strângă crescătorii de animale, veniţi din toată ţara. Unii de la sute de kilometri. Sprijiniţi în bote, răspundeau scurt la întrebările jurnaliştilor. Ştiau exact pentru ce veniseră. Revendicările lor erau simple şi clare.

Declarau că veniseră să stea, dacă este nevoie, mai multe zile, până îşi vor rezolva problemele, arătând, ca argument, straiţele cu merinde pe care le aveau asupra lor. De parcă ar fi plecat în transhumanţă. S-au adunat apoi în spaţiul delimitat de jandarmi din faţa clădirii Guvernului.

Şi cordoanele de jandarmi care înconjuraseră clădirea unde se crede stăpân Bolojan, stăteau aliniaţi şi liniştiţi. Nimeni nu i-a înjurat, nimeni nu le-a adresat vreo vorbă urâtă.

Nicidecum să recurgă la vreun gest de violenţă, deşi, aşa cum am spus, ciobanii aveau, cei mai mulţi dintre ei, botele tradiţionale în mâini. În jurul orelor 10,30 a început să se deruleze planul de deturnare a manifestaţiei care, deşi foarte paşnică, era extrem de ameninţătoare pentru Ilie Bolojan şi ai lui. Ce să le spună crescătorilor de animale?

Cum să găsească soluţii la problemele lor, când singura pricepere a lui Bolojan, pe care o numeşte reformă, este să taie de peste tot, inclusiv din bursele sociale ale elevilor şi să cocoşeze populaţia cu taxe. Manifestaţia aceasta paşnică şi hotărâtă ar fi scos la lumină pe de-a-ntregul incompetenţa Cabinetului Bolojan. Incapacitatea lui de a conduce ţara. Necum de a o scoate din marasmul economic în care afundat-o. Aşadar, devenea foarte limpede că Boplojan trebuie să plece acasă.

Şi atunci a continuat diversiunea de deturnare a manifestaţiei. În câteva rânduri, grupuri de provocatori au atacat forţele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Tactica a fost simplă. Şarje de grupe de jandarmi au împins mulţimea pe străzile laterale şi Bolojan a răsuflat uşurat. Piaţa Victoriei a fost golită de manifestanţi. Şi astfel, ceea ce ameninţa să-i dezvăluie întreaga incompetenţă şi, poate, să-l trimită acasă, pentru că oierilor li s-ar fi putut alătura şi alţi manifestanţi, s-a stins în comentariile nesimţite ale politicienilor care condamnau violenţele, făcând-o, desigur şi pe democraţii, în frunte cu preşedintele Nicuşor Dan, că dreptul la a protesta este unul constituţional şi legitim în democraţie.

Şi uite aşa, nimeni nu mai vorbeşte despre problemele grave pentru care fermierii crescători de animale au venit la Bucureşti, ci despre o manifestaţie degenerată în violenţe, în care au fost pagube uriaşe: unei maşini de jandarmi i s-a îndoit tabla şi i s-a spart parbrizul, după ce iniţial câţiva provocatori încercaseră fără succes să o răstoarne. Din păcate, şi câteva persoane au ajuns la spital.

Ca spectacolul să fie complet, la fgaţa locului, după ce piaţa s-a golit de manifestanţi, au venit criminaliştii. Să ia amprente de pe pietrele cu care s-a aruncat, probabil.

Şi dacă tot nu a stat nimeni de vorbă cu sutele de crescători de animale venite la Bucureşti, poate ne explică DNA-ul cum de Bolojan şi-a găsit totuşi timp să stea de vorbă, chiar la el în birou, cu Fănel Bogos, ouătorul şef din Vaslui. Tot pe probleme de agricultură.