Sute de fermieri și crescători de animale protestează, marți, în fața Guvernului, reclamând situația dificilă în care se află zootehnia românească și agricultura. Protestul a devenit tensionat după ce participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Pavel D. Kiseleff. Polițiștii rutieri au impus restricții de circulație pe mai multe artere din zona Pieței Victoriei.

Fermierii au depus marți, în jurul orei 10.00, la Registratura Guvernului, o listă cu 16 revendicări. Printre solicitări se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, dar și renunțarea la măsurile prin care animalele sunt sacrificate în contextul focarelor de boală.

Principalele nemulțumiri ale oierilor vizează gestionarea focarelor de pestă sau variolă ovină și măsurile care duc la sacrificarea animalelor, precum și interzicerea exporturilor de oi și capre în contextul pestei micilor rumegătoare.

Crescătorii de animale mai cer ca ANSVSA să oprească taxele impuse pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Pe lista revendicărilor se află și modificarea Legii vânătorii, precum și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate, potrivit listei cu cele 16 solicitări publicate de Asociația Agricolă „Țara Loviştei”.

Reluarea exporturilor reprezintă una dintre principalele solicitări ale protestatarilor. Oierii susțin că restricțiile le afectează posibilitatea de a-și valorifica animalele și de a-și asigura resursele necesare pentru furaje și continuarea activității.

Până la momentul protestului, fermierii nu au fost invitați la un dialog cu premierul Ilie Bolojan sau cu alți reprezentanți ai Guvernului.

Protestatarii au transmis că sunt pregătiți să rămână în Piața Victoriei până când revendicările vor fi discutate și soluționate.

Situația din Piața Victoriei a devenit tensionată după ce participanții au forțat dispozitivul de jandarmi. Jandarmeria a anunțat că unii protestatari au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine, iar jandarmii au folosit, punctual, pulverizatorul cu substanță iritant-lacrimogenă. Patru persoane au fost conduse la Secția 4 Poliție, iar trei persoane au primit îngrijiri medicale după expunerea la gaze lacrimogene, fără să fie necesar transportul lor la spital.

În acest context, europarlamentarul Rareș Bogdan i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, cerându-i să discute cu protestatarii.

„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!!

Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români! Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara?

Țara pe care și ei, ciobanii, au ridicat-o!

Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu că vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum.

Dumnezeu să vă apere și să vă binecuvânteze pentru sufletul vostru curat!”

În urma protestului, Brigada Rutieră a impus restricții de circulație pe șoseaua Pavel D. Kiseleff, dinspre strada Arh. Ion Mincu către Piața Victoriei, pe strada Monetăriei, dinspre bulevardul Ion Mihalache către șoseaua Pavel D. Kiseleff, și pe bulevardul Aviatorilor, dinspre Statuia Aviatorilor către Piața Victoriei.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să evite zona Pieței Victoriei și să folosească rute alternative, în condițiile în care restricțiile pot fi suplimentate în funcție de evoluția protestului.