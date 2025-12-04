Monden

Iulia Isaev și Alexandru Constantin, soliștii Operei Naționale București, aplaudați la Scala din Milano. Al doilea eveniment al Anului Cultural România – Italia 2026

Iulia Isaev și Alexandru Constantin, soliștii Operei Naționale București, aplaudați la Scala din Milano. Al doilea eveniment al Anului Cultural România – Italia 2026
Recitalul susținut de soprana Iulia Isaev și baritonul Alexandru Constantin, acompaniați de pianista Liana Mareș, în prestigiosul Il Ridotto dei Palchi „Arturo Toscanini” de la La Scala, a marcat un nou moment de referință în cadrul programului dedicat Anului Cultural România - Italia 2026.

Recitalul, al doilea mare moment muzical al programului cultural bilateral

Evenimentul, organizat de Ambasada României în Italia, Consulatul General al României la Milano și Opera Națională București, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe, a adus în fața publicului milanez un repertoriu iubit de public, primind aplauze îndelungate și aprecieri entuziaste.

Recitalul de la Milano a reprezentat al doilea mare moment muzical al programului cultural bilateral, după succesul Concertului de Gală de la Roma din 1 decembrie, și a confirmat încă o dată relevanța și forța expresivă a școlii lirice românești pe scenele internaționale.

Ambasadoarea României în Italia, prezentă la eveniment

La eveniment a participat și Ambasadoarea României în Italia, doamna Gabriela Dancău, care a subliniat importanța consolidării relațiilor culturale dintre cele două țări: „Acest recital este încă o dovadă a legăturii profunde dintre România și Italia. Cultura are puterea de a uni comunități și de a aduce oamenii împreună într-un mod autentic și durabil.”

Anul Cultural România - Italia 2026 se anunță drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte comune întreprinse vreodată. Este, de altfel, primul an cultural organizat simultan de cele două state, care a început pe 1 decembrie 2025 și se va termina pe 30 noiembrie 2026, primul semestru revenind evenimentelor culturale românești în Italia, iar al doilea cuprinzând evenimente culturale italiene în România.

