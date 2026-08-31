Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de debut, iar telespectatorii au aflat când vor putea urmări noile povești din Thailanda. După ce au fost anunțați concurenții și ispitele, postul Antena 1 a stabilit și noul program de difuzare.

Sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii” va debuta vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, la Antena 1.

Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan vine cu o schimbare importantă față de sezoanele precedente. Dacă până acum show-ul era difuzat la începutul săptămânii, noul sezon va ajunge pe micile ecrane într-un alt interval.

Surpriza pentru fanii emisiunii este că producătorii au ales să difuzeze show-ul și sâmbăta. Astfel, telespectatorii vor putea urmări poveștile participanților și în cea de-a doua zi a weekendului, începând de la ora 20:00.

Schimbarea este una importantă pentru emisiune, având în vedere că în sezonul anterior episoadele erau difuzate lunea, marțea și miercurea, de la ora 20:30.

Noul sezon vine și cu o serie de elemente noi. Una dintre cele mai interesante noutăți este introducerea unui detector de minciuni, care va pune și mai multă presiune asupra participanților.

Concurenții vor fi nevoiți să răspundă unor întrebări care le pot pune la încercare relațiile și pot scoate la iveală lucruri ascunse până atunci.

Pe lângă această noutate, sezonul X readuce în Thailanda mai multe ispite cunoscute de fanii emisiunii.

Noul sezon îi readuce pe micile ecrane pe Narcis Bujor, George Ivănescu, cunoscut drept Jaguarul, Andrușca și Cătălin Brînză.

Narcis Bujor a participat și în sezonul precedent în rolul de ispită masculină, iar revenirea sa reprezintă una dintre surprizele pregătite pentru telespectatori.

George Ivănescu, zis și Jaguarul, se numără și el printre bărbații care revin în competiție. Lista este completată de Andrușca și Cătălin Brînză.

O revenire care a atras atenția fanilor este cea a lui Marcel. Ispita cunoscută pentru replicile devenite virale va participa din nou la „Insula Iubirii”.

Printre expresiile care l-au făcut remarcat se numără „Hola, mami, que guapa!” și „Stilul meu e așa mai chulo”.

De această dată, Marcel nu va veni singur în Thailanda. Fosta ispită va participa alături de iubita sa, Armina, iar cei doi își vor testa propria relație în fața provocărilor din emisiune.