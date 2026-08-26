Schimbare importantă la conducerea Pro TV. Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de director general după aproape 13 ani în fruntea companiei. De la 1 septembrie, funcția de CEO va fi preluată de Christian Anting, un manager cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională.

Cesnavicius nu pleacă însă din grupul CME. El va rămâne în companie și va lucra la noi proiecte strategice, după o perioadă de aproape 13 ani în care s-a aflat la conducere, conform informațiilor vehiculate în spațiul public.

Mandatul lui Aleksandras Cesnavicius la conducerea Pro TV se încheie după o perioadă îndelungată, însă acesta va continua colaborarea cu grupul CME.

Sam Barnett, CEO al CME Group, a apreciat contribuția managerului lituanian la dezvoltarea companiei și a transmis că experiența acestuia va fi folosită în continuare în proiectele grupului.

„Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani. Mă bucur foarte mult că vom continua să beneficiem de experiența sa, întrucât va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME Group.

La rândul său, Cesnavicius a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Pro TV și despre dezvoltarea postului și a platformei VOYO. El a mulțumit echipei cu care a lucrat și a spus că urmează o nouă etapă profesională.

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a declarat Aleksandras Cesnavicius.

Christian Anting va deveni noul CEO al Pro TV începând cu 1 septembrie. Managerul are peste 25 de ani de experiență în televiziune, streaming și business digital.

Cea mai recentă funcție ocupată de Anting a fost cea de membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group din țările baltice. Înainte de aceasta, el a condus grupul timp de șapte ani, ocupând funcția de CEO.

Experiența sa profesională include și opt ani petrecuți la TVN Group din Polonia, unde a avut responsabilități legate inclusiv de transformarea digitală și dezvoltarea serviciilor OTT.

Anting a mai ocupat poziții de conducere la SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută în prezent sub numele de Sky Deutschland.

CME mizează pe experiența lui Christian Anting în transformarea companiilor media și în dezvoltarea serviciilor digitale. Numirea sa vine într-o perioadă în care televiziunile tradiționale își extind tot mai mult activitatea către platformele de streaming și serviciile online.

Sam Barnett consideră că experiența acumulată de Anting îl recomandă pentru următoarea etapă de dezvoltare a postului de televiziune.

„Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepțională a Pro TV, va continua să construiască pe fundația solidă deja existentă și va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat CEO-ul CME Group.