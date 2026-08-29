Unele dintre cele mai neobișnuite testamente din istorie au declanșat procese, concursuri publice și dispute care au continuat ani după moartea celor care le-au scris. De la o avere promisă femeii care urma să nască cei mai mulți copii până la milioane de dolari lăsate unui câine, ultimele dorințe ale unor oameni bogați sau celebri au produs situații greu de imaginat.

Testamentul nu este întotdeauna doar un document juridic despre bani și proprietăți. În unele cazuri, el a devenit ultima scenă a unei povești personale, un instrument de răzbunare sau chiar un experiment care a continuat după moartea autorului.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al avocatului și omului de afaceri canadian Charles Vance Millar.

Când a murit, în 1926, Millar a lăsat în testament o prevedere care a atras atenția întregului oraș Toronto. Restul averii sale urma să fie vândut, iar banii să ajungă, după zece ani, femeii din Toronto care năștea cei mai mulți copii în perioada respectivă.

Prevederea a generat ceea ce a rămas în istorie sub numele de „Great Stork Derby” – „Marele Derby al Berzelor”.

Cazul a ajuns în instanță și a fost contestat de rudele lui Millar, însă testamentul a fost considerat valabil. După un deceniu, competiția s-a încheiat, iar averea a fost împărțită între mai multe femei care îndeplineau condițiile stabilite.

Valoarea moștenirii crescuse considerabil în acei ani. La finalul perioadei, averea lui Millar era evaluată la peste 568.000 de dolari canadieni ai vremii, o sumă foarte mare pentru anii 1930.

Leona Helmsley, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din industria hotelieră americană, a provocat o controversă majoră după moartea sa, în 2007.

În testament, Helmsley a lăsat 12 milioane de dolari într-un fond destinat îngrijirii câinelui său, Trouble, un Maltese alb.

În același document, doi dintre nepoții săi au primit moșteniri cu anumite condiții. Aceștia trebuiau să viziteze anual mormântul tatălui lor. Alți doi nepoți nu au primit inițial nimic.

Cazul a ajuns în instanță, iar un judecător din New York a decis ulterior că suma lăsată pentru Trouble era excesivă. Fondul destinat câinelui a fost redus de la 12 milioane la 2 milioane de dolari.

Testamentul mai conținea și dorința ca Trouble să fie îngropat lângă Helmsley, în mausoleul familiei. Acest lucru nu a fost însă posibil din cauza legislației din New York privind înhumarea animalelor în cimitire destinate oamenilor.

Trouble a murit în 2010, iar povestea sa a rămas unul dintre cele mai cunoscute exemple de moștenire destinată unui animal.

Celebrul magician Harry Houdini a fost un adversar declarat al mediumilor despre care considera că exploatează dorința oamenilor de a comunica cu cei morți.

Cu toate acestea, înainte de moartea sa, Houdini și soția lui, Bess, au făcut un pact neobișnuit. Primul care murea urma să încerce să comunice cu celălalt, dacă acest lucru era posibil.

Pentru a evita fraudele, cei doi stabiliseră un cod secret. Ideea era simplă: dacă Bess primea mesajul corect, ar fi avut un indiciu că presupusa comunicare provenea cu adevărat de la Houdini.

După moartea magicianului, în 1926, Bess Houdini a participat timp de zece ani la ședințe spiritiste organizate anual pentru a încerca să primească mesajul.

Mesajul nu a venit niciodată. În 1936, la zece ani după moartea lui Houdini, Bess a încheiat public această încercare.

Biblioteca Congresului din SUA păstrează documente referitoare la celebra ședință spiritistă din 1936, un episod care a devenit parte din istoria unuia dintre cei mai faimoși iluzioniști ai lumii.

Cazurile lui Charles Vance Millar, Leona Helmsley și Harry Houdini arată că ultimele dorințe ale unei persoane pot depăși cu mult simpla împărțire a unei averi.

Unele au provocat procese și interpretări juridice care au durat ani. Altele au impus condiții neobișnuite moștenitorilor sau au creat tradiții care au continuat zeci de ani.

În cele din urmă, aceste testamente au rămas în istorie nu doar prin valoarea banilor implicați, ci prin felul în care autorii lor au încercat să își prelungească influența chiar și după moarte.