Alina Puscas a rămas însărcinată la o lună după ce și-a cunoscut soțul

Alina Pușcaș a povestit la un podcast despre cât de repede a evoluat relația cu actualul ei soț, Mihai. Cei doi s-au cunoscut în cabinetul dentinstului, iar o lună mai târziu, artista a rămas însărcinață.

Actrița a povestit că l-a cunoscut pe soț pentru că a avut nevoie de un implant dentar. Cum el este dentist a ajuns pe scaunul de pacient în cabinetul lui. Iar de atunci până la primul copil n-a trecut prea mult.

”Perioada aia de dinaîninte să avem copiii a fost de numai o lună. Am rămas însărcinată la o lună de la momentul în care am decis să fim împreună. Am fost atenți, dar se pare că nu suficient de atenți. Nu am avut foarte mult timp să copilărim. Când există chimie...”, a povestit artista.

Prea mult timp nu au așteptat nici la al doilea copil. Practic la 10 zile de când a primit ok-ul de la medic a rămas din nou însărcinată. ”La al doilea copil, doctorul ne-a zis e totul în regulă, gata, la două luni după nașterea lui Alex. Și m-a întrebat atunci dacă mai vreau copiii, i-am spus că da, mai vreau un copil, dar când o să fie.

Și el ne-a zis că totul e în regulă, că toate s-au rearanjat, să zic așa, când aveți chef, puteți să treceți la treabă. I-am zis lui Mihai și Mihai mi-a zis: a, da, să trecem la treabă. Și la 10 zile distanță am rămas din nou însărcinată. E un an și o lună diferență îbtre cei doi copii”, a mai spus Alina Pușcaș.

Cum iubirea a fost mare și a treia sarcină a venit repede. ”Iar la a treia, la Iris, Mihai își mai dorea un băiat. Și doctorul mi-a spus că dacă mai dorim al treilea copil trebuie să așteptăm doi ani pentru că aveam două cezariene. Și aveam nevoie de timp de refacere. Doar că după ce a trecut perioada, evident că am rămas însărcinată după doua luni”, a încheiat aceasta.