EVZ Special O afacere din linii și emoții! ESHTE întâlnește UMBR/A CONCEPT by Alina Pușcaș într-o metaforă purtabilă







Alina Pușcaș este o cunoscută personalitate din media românească, pe care publicul o știe fie din proiectele de televiziune din care face parte, fie din mediul online. Însă, ce mulți nu știu, dar ar trebui, este că Alina are și o latură artistică, creativă. Și încă una puternic pronunțată – a lansat la începutul verii brandul de haine UMBR/A CONCEPT, care îi reflectă personalitatea în întregime.

În urmă cu opt ani, Alina Pușcaș a pornit în antreprenoriat cu o afacere similară, LIN /. APPAREL, alături de o parteneră de business. Pe parcurs însă, cele două au decis de comun acord să întrerupă activitatea și colaborarea. „Dar eu nu am dorit ca stilul respectiv să moară, am vrut să-l duc mai departe și uite că se întâmplă. UMBR/A CONCEPT vine ca o continuare a poveștii mele”, declară vedeta în cadrul unui interviu pentru Capital.

Antreprenoarea vrea să păstreze linia brandului anterior – să mențină un stil minimalist, dar cu o tușă romantică. „Și ceea ce voi mai face diferit va fi povestea. Pentru că voi dori să o spun cu voce tare de data aceasta, ceea ce nu am făcut în trecut, cu fostul brand. Am tratat partea emoțională destul de rece, după părerea mea, iar acum aș vrea să fiu mai aproape de oameni, să vorbesc cât mai mult despre UMBR/A CONCEPT, despre femeie, despre mister”, explică Alina Pușcaș.

Prezentatoarea mărturisește că, în cazul brandului anterior, îi era ușor neclar conceptul din spate. Nu rezona întru-totul cu partea de concept stilistic din LIN /. APPAREL. Realiza materiale cu produsele, fotografii și video, pe care le posta pe site, pe pagina de Instagram a business-ului, însă existau persoane care credeau că ea era doar imaginea brandului. Practic, Alina era direct implicată în poveste, în toate etapele de producție și promovare a brandului.

Dar, de data aceasta, UMBR/A CONCEPT este un proiect mai mult decât personal și își dorește ca noul brand să devină „umbra” sa din toate punctele de vedere. „Aș vrea ca brandul să fie pentru acel public care susține brandurile românești, slow fashion-ul, materialele de calitate și finisajele minimaliste de efect”, punctează Alina. „E destul de riscant să pornesc așa, pentru că avem competitori puternici pe piață, dar, din perspectiva mea, consider că nu ar trebui să îmi fac atât de multe griji. Românul începe să privească din ce în ce mai atent către ceea ce se întâmplă la nivel local, către afacerile mai mici cu povești frumoasei, branduri foarte cool, cu produse speciale”, adaugă apoi prezentatoarea TV.

Multe branduri locale, indiferent de specific, au o poveste în spate, care atrage cumpărătorul. Iar Ioana Voloacă, fondatoarea ESHTE, o afacere ce sprijină tineri artiști și designeri din România, știe foarte bine acest detaliu. „Noi colaborăm cu astfel de antreprenori în realizarea colecțiilor capsulă, iar fiecare dintre partenerii noștri este diferit ca stil, dar toți au o poveste. Dacă vorbim despre o haină, de exemplu, este important ca, atunci când o pui pe tine, să simți cu adevărat emoția care ți s-a transmis prin poveste. Iar la Alina, cu UMBR/A CONCEPT, se întâmplă asta. Aceste colaborări pe care le avem noi la ESHTE nu sunt simple parteneriate între două branduri pentru a mai crește puțin în vizibilitate. Nu este doar marketing”, subliniază Ioana Voloacă.

Un exemplu foarte bun în acest sens este chiar colaborarea cu Alina Pușcaș, care a lansat brandul UMBR/A CONCEPT prin realizarea unei colecții capsulă cu ESHTE. „Nu colaborăm pentru că trebuie, ci pentru că ne-am propus asta și avem un scop anume. O facem pentru că vrem, pentru că avem încredere una în cealaltă și în ceea ce iese de pe urma noastră”, subliniază vedeta.

Relația celor două a fost una de prietenie la început, înainte de a colabora și pe partea de business. Soții lor au fost colegi de liceu și acest lucru le-a adus viața împreună. „Mi-a plăcut foarte mult de Alina încă din prima zi când am întâlnit-o, iar de atunci ne-am tot intersectat. Ei i-a plăcut de ESHTE, de proiectul meu, iar când Alina a pus problema pe masă, că vrea să-și lanseze un brand de haine și să realizăm o colecție capsulă, am zis categoric da. A venit totul natural și organic, așa cum îmi place mie”, mai spune apoi Ioana Voloacă.

Alina Pușcaș spune că a auzit de Ioana și de soțul acesteia, Ștefan Voloacă, doar din povești, „povești avangardiste”, cum le descrie ea. Și chiar înainte de a-i cunoaște, i-a plăcut pe cei doi, tocmai pentru că erau așa de buni în ceea ce fac. „Și am ajuns la ESHTE, la cafenea – doar cafeneaua era deschisă pe atunci –, și am rămas impresionată. De-a lungul timpului, puține locuri mi-au stârnit interesul. La cafenea, dar și la social gallery, se vedea că s-a implicat un arhitect, un designer de interior, cineva cu un simț estetic special. Apoi, am aflat că Ioana s-a ocupat de tot și mi-am dat seama că poveștile de le-am auzit eu nu erau doar povești, erau chiar o realitate, o realitate atât de frumoasă”, relatează Alina.

Creatoarea a ales numele brandului inspirată de prietena sa de la ESHTE, Ioana, care vorbește despre talentul românesc și susține artiștii tineri. Iar Alina și-a dorit ca în denumire să cuprindă și un cuvânt românesc și așa a ajuns la UMBR/A, care este, în viziunea sa, nu doar o metaforă cu stil, ci o întreagă filozofie. „Umbra femeii îți arată liniile, formele, personalitatea ei, e ceva nuanțat și totuși abstract”, explică prezentatoarea de televiziune.

„Când mi-a povestit Alina ce vrea să facă, de la numele brandului și până la întreg conceptul în toate nuanțele sale, totul mi-a plăcut la nebunie”, povestește Ioana, care mărturisește că nu știa această „față” a Alinei. Dar a fost în atelierul său, a văzut-o în acțiune și a fost impresionată de profesionalismul cu care face design vestimentar. „Este foarte pricepută la materiale, știe cum se coase fiecare, ce texturi merg împreună. Mi se părea că face asta dintotdeauna. Este chiar un designer foarte talentat și mă bucură că pot să colaborez cu ea”, spune femeia de afaceri.

Ioana Voloacă a colaborat în cadrul ESHTE cu numeroși artiști și antreprenori din zona creativă. Afacerea sa este reprezentată de o cafenea și un social gallery situate în centrul Bucureștiului, la intersecția dintre Strada Doamnei și Strada Ion Ghica. Pe lângă cafea, o băutură gustoasă și o atmosferă prietenoasă, vizitatorii pot admira și creațiile din colecțiile capsulă expuse, fie că vorbim de haine realizate din materiale reciclate, de accesorii unice sau de parfumuri cu iz de copilărie. Pe lângă acest suport, Ioana le oferă și sfaturi antreprenorilor cu care colaborează, stă cu ei de vorbă, le povestește despre ce și cum a învățat ea de-a lungul timpului.

„Unii nu au experiență în business, dar eu văd talentul din ei, potențialul lor, observ că vor să facă ceva într-un stil profesionist și cu pasiune. Știu cum este. Și eu am fost în pielea lor. Înainte de ESHTE, nu am avut afacerea mea și am aflat foarte multe lucruri între timp, de la noțiuni financiare, la cum se organizează o echipă. Aflu în fiecare zi lucruri noi din treaba asta, lucruri noi atât legate de business, cât și despre mine”, explică femeia de afaceri.

În ceea ce o privește pe Alina Pușcaș, Ioana spune că nu a fost nevoie să-i ofere niciun sfat pe partea de business. Ea știe exact ce să facă, iar ceea ce au realizat cele două este doar un schimb de idei, căci s-au inspirat reciproc și o fac în continuare.

Pentru Ioana este destul de greu să aleagă între profesionalism și emoție, în ceea ce reprezintă un business. „Pentru mine nu e deloc ușor să spun către ce înclină balanța. Știu că trebuie ca lucrurile să fie făcute cu profesionalism, însă, din fire, pentru mine primează emoția. Dacă ea nu există, se simte, se vede că e ceva rece, fără substanță, indiferent că vorbim de fashion, de arhitectură și așa mai departe. Cred că se aplică în orice domeniu, poate chiar și în viața personală, de ce nu?”, este de părere femeia de afaceri.

Alina Pușcaș are o viziune ușor diferită, dar cu multe puncte unde se intersectează cu cea a Ioanei. „În cazul LIN /. APPAREL, pentru că împărțeam afacerea, nu simțeam că mă reprezintă întru totul, nu puteam să-mi asum eu emoțiile brandului care jumătate nu era al meu. Am decis să fiu mai reținută atunci și am ales să primeze profesionalismul pe partea de business”, menționează vedeta. „Dar în UMBR/A CONCEPT va fi altfel, va fi mult mai mult vorba despre emoție, îmi asum brandul 100%. Voi continua pe linia profesionalismului, dar voi insera mai multă emoție”.

La ESHTE, Ioana are planuri importante. Știe că timpul nu stă în loc. Ea și echipa sa pregătesc noul spațiu pentru un teatru, o sală de spectacole și un cinema. „Le vom îngloba pe acestea trei prin noul proiect”, explică ea. „Ne-am gândit să punem în scenă piese de teatru, unele care se vor juca în exclusivitate doar aici, apoi vom avea și producții proprii. De asemenea, ne-ar plăcea să organizăm și concerte acustice. O vom deschide în curând publicului și chiar sunt încântată de idee, de abia aștept să văd ce va ieși”.

În ceea ce o privește pe Alina Pușcaș, odată cu brandul a lansat și platforma online (umbraconcept.com) de unde vor putea fi achiziționate produsele din colecțiile ei. „Și voi încerca să audă cât mai mult lumea de UMBR/A CONCEPT, dar, de asemenea, voi asculta și eu la rândul mereu. Voi fi curioasă de impresii, de păreri, voi fi deschisă la sugestii și sfaturi, bineînțeles. Pe de altă parte, nu voi ignora trendurile, că vine vorba de culori, de croieli, de forme, voi fi atentă la direcția în care merge industria. Consider că este important să ții cont de toate aceste aspecte, dar să faci totul personal, să se vadă și să se simtă o tușă anume, amprenta celui din spate”, este de părere antreprenoarea.

Pe partea de investiție, este vorba de o sumă inițială de 13 mii de euro. Asta implică partea de marketing, de chirie, materiale, tipare, realizarea site-ului, ședințe foto și video și așa mai departe. Materialele, o parte dintre ele, le achiziționează din țară, de la producători locali, iar câteva dintre ele le cumpără din Spania și din Grecia. „Sunt conștientă că pare că până acum nu am făcut mare lucru, dar timpul a fost destul de scurt și nu am vrut să aștept foarte mult cu această lansare. Așa că, fiecare investiție, oricât de mică ar fi, este foarte importantă în acest moment”, spune Alina Pușcaș.