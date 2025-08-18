Monden Mihaela Rădulescu, despre casa luată împreună cu Felix: Ne-am luat pisici, am plantat copaci și flori în grădina noastră







Mihaela Rădulescu, încărcată de durere, a transmis un nou mesaj emoționant în memoria fostului său partener, Felix Baumgartner, în ziua în care fi aniversat opt ani de relație. Fosta vedetă TV a distribuit și câteva imagini cu diverse momente petrecute împreună, însoțite de un text în care evocă dragostea și viața pe care au trăit-o atât de frumos.

Mesajul vine la aproape o lună după decesul tragic al sportivului austriac, care a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident în timpul unei vacanțe în Italia, mai exact în localitatea Porto Sant’Elpidio.

Cunoscut la nivel internațional pentru realizările sale în sporturile extreme, dar mai ales pentru saltul din stratosferă, Baumgartner a fost una dintre figurile emblematice ale acestor discipline. Iar ultimele sale clipe au fost surprinse chiar de Mihaela Rădulescu, la doar câteva ore înainte de producerea tragediei.

Mihaela Rădulescu a vorbit în mesajul său despre un gest al lor care a devenit tradiție: o felicitare video realizată anual de partenerul său, cu ocazia aniversării relației. Ea a făcut referire la una dintre aceste felicitări, datând de acum patru ani, subliniind că de atunci au mai trăit încă patru ani frumoși împreună.

Mihaela Rădulescu amintește despre cu și-au construit un univers propriu, în care au investit timp și emoție: au cumpărat o casă pentru viitor, au adoptat pisici, au amenajat o grădină și au rămas aproape de prieteni și oameni apropiați. Relația lor s-a bazat pe parteneriat și colaborare, fiind, după cum afirmă ea, o adevărată echipă.

Vedeta subliniază că fericirea trăită nu s-a limitat la aparențele din social media, ci a fost prezentă în viața reală, în fiecare moment al vieții lor. Totodată, îl descrie pe Felix Baumgartner ca fiind un om deosebit cu care a avut o legătură autentică, bazată pe iubire, respect și valori comune.

„Ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oamenii buni”, a scris Mihaela.

Fosta vedetă TV l-a descris pe partenerul său ca fiind o prezență solară și plină de viață. Vedeta a mărturisit că legătura dintre ei s-a bazat pe o compatibilitate profundă și o libertate asumată față de așteptările celor din jur.

„Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile”, a scris ea, subliniind că această conexiune s-a consolidat tocmai prin independența pe care și-au oferit-o reciproc. Cei doi au ales să trăiască relația fără presiuni sociale sau convenții, concentrându-se pe bucuria momentelor petrecute împreună.

„Eram pe cont propriu. Nu ne păsa de ce cred ceilalți”, a adăugat Rădulescu, evidențiind naturalețea și autenticitatea trăirilor comune — de la confortul unor vacanțe de lux la simplitatea nopților petrecute sub cerul liber, în mijlocul naturii.

„De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe un munte”, a mai transmis Mihaela Rădulescu.

Vedeta a povestit că erau mereu pe drumuri între Monaco și Elveția și că trăiau intens fiecare aventură. De asemenea, a mai povestit că nimic nu era normal la ei, nimic nu era clasic, deoarece erau doi oameni liberi, norocoși și îndrăgostiți.

Mihaela Rădulescu a încheiat postarea îndemnând lumea să trăiască la fel cum a trăit ei, să fie sinceri și fideli iubirii, numai așa „nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, a încheiat mesajul postat pe Instagram.