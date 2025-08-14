Monden

Moștenirea lui Felix Baumgartner. Ce va primi Mihaela Rădulescu

Moștenirea lui Felix Baumgartner. Ce va primi Mihaela RădulescuFelix Baumgartner. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac, avea o asigurare de viață uriașă, de 500 de milioane de euro, care va ajunge integral la familia sa. Moștenirea sa include și bunuri personale de valoare sentimentală, pe care Mihaela Rădulescu le va moșteni.

 Moștenirea financiară a lui Felix Baumgartner

Familia lui Felix Baumgartner va încasă întreaga sumă a asigurării de viață, întrucât sportivul nu era căsătorit cu Mihaela Rădulescu și nu avea copii.Potrivit declarațiilor oficiale, părinții săi, Eva și Felix Senior, și fratele său Gerard vor beneficia de întreaga avere.

Moștenirea sa de 500 de milioane de euro reprezintă una dintre cele mai mari sume acordate unei familii în urma unui accident sportiv.

Bunurile personale și colecțiile lui Felix Baumgartner

Pe lângă suma uriașă, Mihaela Rădulescu va primi bunuri de mare valoare sentimentală pentru sportiv: toate trofeele și medaliile câștigate de-a lungul carierei, precum și costumul de astronaut folosit la competițiile importante.

România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric
Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric
Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu. Sursa foto: Instagram

Deși obiectele pe care Mihaela le va moșteni sunt de o mare importanță pentru fostul sportiv, aceasta nu va primi nicio parte financiară din averea de 500 de milioane de euro. Declarațiile oficiale subliniază că această măsură a fost prevăzută cu ani în urmă, ca parte a planificării financiare și a protecției familiei.

Accidentul în care Felix și-a pierdut viața

Accidentul a avut loc în Porto Sant’Elpidio, lângă orașul Fermo, când Felix Baumgartner decolase cu o parapantă. Martorii au relatat că sportivului i s-a făcut rău în timpul zborului, pierzând controlul și prăbușindu-se violent într-o piscină. Impactul a rănit și o tânără prezentă în zonă. Echipele medicale au intervenit rapid și l-au transportat la spitalul „Torrette” din Ancona, însă medicii au constatat  decesul.

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale la trei săptămâni după decesul acestuia, amintind de iubirea lor profundă și de legătura care i-a unit timp de aproape un deceniu. Mihaela vorbește despre susținerea totală oferită și primită, despre o iubire „autentică, intensă și fără egal” și despre dorința de a păstra vie amintirea lui pentru întreaga sa viață.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:24 - Cursul valutar, 14 august. Leul mai puternic față de euro, dar mai slab în raport cu dolarul
14:17 - A murit Alexandru Mezei, directorul Autorității Navale Române
14:08 - Cseke Attila: PNRR nu se oprește, dar proiectele fără șantier pierd finanțarea
14:06 - Explozie pe piața cripto. Bitcoin urcă la cel mai mare preț din istorie
13:53 - România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
13:46 - Mutare fulger: Liverpool îl ia pe Leoni de la Parma pentru o sumă record

Proiecte speciale