Moștenirea lui Felix Baumgartner. Ce va primi Mihaela Rădulescu







Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac, avea o asigurare de viață uriașă, de 500 de milioane de euro, care va ajunge integral la familia sa. Moștenirea sa include și bunuri personale de valoare sentimentală, pe care Mihaela Rădulescu le va moșteni.

Familia lui Felix Baumgartner va încasă întreaga sumă a asigurării de viață, întrucât sportivul nu era căsătorit cu Mihaela Rădulescu și nu avea copii.Potrivit declarațiilor oficiale, părinții săi, Eva și Felix Senior, și fratele său Gerard vor beneficia de întreaga avere.

Moștenirea sa de 500 de milioane de euro reprezintă una dintre cele mai mari sume acordate unei familii în urma unui accident sportiv.

Pe lângă suma uriașă, Mihaela Rădulescu va primi bunuri de mare valoare sentimentală pentru sportiv: toate trofeele și medaliile câștigate de-a lungul carierei, precum și costumul de astronaut folosit la competițiile importante.

Deși obiectele pe care Mihaela le va moșteni sunt de o mare importanță pentru fostul sportiv, aceasta nu va primi nicio parte financiară din averea de 500 de milioane de euro. Declarațiile oficiale subliniază că această măsură a fost prevăzută cu ani în urmă, ca parte a planificării financiare și a protecției familiei.

Accidentul a avut loc în Porto Sant’Elpidio, lângă orașul Fermo, când Felix Baumgartner decolase cu o parapantă. Martorii au relatat că sportivului i s-a făcut rău în timpul zborului, pierzând controlul și prăbușindu-se violent într-o piscină. Impactul a rănit și o tânără prezentă în zonă. Echipele medicale au intervenit rapid și l-au transportat la spitalul „Torrette” din Ancona, însă medicii au constatat decesul.

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale la trei săptămâni după decesul acestuia, amintind de iubirea lor profundă și de legătura care i-a unit timp de aproape un deceniu. Mihaela vorbește despre susținerea totală oferită și primită, despre o iubire „autentică, intensă și fără egal” și despre dorința de a păstra vie amintirea lui pentru întreaga sa viață.