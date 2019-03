Alina Pușcaș, la al treilea copil

Alina Pușcaș, însărcinată în 4 luni cu cel de-al treilea copil, se gândește să se oprească aici. Aceasta le-a răspuns fanilor că nu dorește să se forțeze din punct de vedere fizic cu un al patrulea copil.





„La 31 de ani am rămas prima oară însărcinată şi uite că nu mă mai opresc. Acum am făcut 35 de ani. Mi se pare incredibil. Nu cred că mai fac altul. Nu se mai poate. Fizic nu mai am voie”, a comentat Alina Puşcaş pe Instagram. Alina Pușcaș, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” mai are o fată și un băiat alături de soțul ei Mihai Stoenescu.

„O să concepem şi un al treilea copil la un moment dat. Medicul mi-a zis să fac neapărat pauză de doi ani. Primele două sarcini au fost foarte apropiate”, spunea Alina Puşcaş în urmă cu aproape doi ani, după botezul fiicei. „Viața de mămică este solicitantă. Pare că pot să fac față. Mă descurc. E obositor, solicitant, dar e foarte frumos. Sunt eu, este Mihai, avem o bonă și bunica din când în când, pentru că are o vârstă și nu pot să o solicit foarte mult. Sunt genul de mamă care le spune „NU” destul de des. Nu sunt o mamă care crede că tot ce cere copilul este bine și nici genul de mamă care își cocoloșește copiii. Trebuie să ia cumva viața în piept, nu pot să-i țin tot timpul sub aripa mea”, a declarat Alina Pușcaș, pentru revista Viva.

