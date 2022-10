Mesajul tranșant al Shakirei pentru Gerard Piqué. De ce s-au despărțit, de fapt, cei doi

Recent, vedeta muzicală internațională a împărtășit pentru prima dată aceste cuvinte, fără să precizeze cui i se adresează: „Nu a fost vina ta…”, a spus ea mai întâi. „Dar nici a mea”, a scris câteva ore mai târziu, cu același halo de mister, într-un text enigmatic care apărea pe ecran literă cu literă ca la mașina de scris, relatează Hola.es.

În final, șirul de postări cu mesaj misterios a fost completat de artista columbiană cu fraza „a fost vina monotoniei”, ceea ce a generat nenumărate reacții cu privire la ceea ce vrea să transmită cântăreața prin textul său. Shakira a mai postat pe Instagram un video în care un bărbat calcă o inimă aflată pe jos, cu un text scurt în descrierea clipului. „Nu am spus niciodată nimic. Dar mă durea. Eu știam că asta se va întâmpla”, a scris Shakira.

Mulți văd în aceste postări o aluzie la Gerard Piqué, după despărțirea mediatizată pe care fostul cuplu a cunoscut-o după 12 ani de relație și doi copii împreună. Astfel, principala cauză a despărțirii lor ar fi fost căderea în rutină sau plictiseala din viața de zi cu zi, ceea ce, la rândul său, a făcut ca scânteia de dragoste dintre ei să se stingă.

Din acel moment, jucătorul de la FC Barcelona a început să se uite și la alte persoane, ceea ce l-a dus la întâlnirea cu Clara Chía, actuala sa iubită. Oricum ar fi, scrisul Shakirei pare să aibă ca scop și promovarea noului său album, lucru pe care artista născută în Barranquilla l-a mai făcut și cu alte ocazii. Multe dintre versurile sale sunt scrise de ea însăși și pare să se inspire din propriile experiențe personale, cum ar fi în recentul hit intitulat Te felicito, în care vorbește despre o inimă frântă în dragoste.

Am pus tot ce am avut în această relație

Recent, Shakira a făcut câteva declarații despre relația pe care a avut-o cu fotbalistul catalan, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute despre sacrificiile pe care le-a făcut pe parcursul căsniciei.

„Am pus tot ce am avut în această relație, am dat totul pentru familia mea. Înainte să înceapă copiii mei școala, mi-am trăit întreaga existență ca artist, călătorind non-stop, mergând în diferite locuri din întreaga lume, făcând turnee, spectacole, promovare, construind școli în Columbia și înregistrând piese în diferite țări din întreaga lume.

Chiar și în primii ani ai relației mele cu Gerard și când am avut primul meu fiu, pe Milan. L-am luat cu mine peste tot de când avea două luni. Îmi amintesc chiar că l-am alăptat constant pe platoul de filmare al emisiunii The Voice. Odată ce Milan a început școala, la sfârșitul anului 2014, am știut că trebuie să pun pe pauză călătoriile mele constante, iar cariera mea trebuia să treacă în plan secund.

Am știut că atunci când a început școala trebuia să mă stabilesc într-un loc, să îmi plantez rădăcinile în Barcelona și să fiu acolo pentru Milan, pentru Gerard și, mai târziu, și pentru Sasha. Mi-am pus cariera pe planul doi și am venit în Spania, pentru a-l susține, astfel încât să poată juca fotbal și să câștige titluri. Și a fost un sacrificiu din dragoste. Datorită acestui lucru, copiii mei au putut avea o mamă prezentă, iar eu am această legătură extraordinară cu ei, care este de nezdruncinat”.