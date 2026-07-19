Persoanele fizice se pot înscrie începând de luni, 20 iulie 2026, de la ora 10:00, în Programul Rabla Auto 2026. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că a publicat și un material video în care explică, pas cu pas, procedura de înscriere în aplicația dedicată programului.

Materialul video, AICI.

Potrivit AFM, pentru această sesiune a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

În cadrul ediției din acest an, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

-18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; -15.000 de lei pentru un autoturism nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică; -12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid; -10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Înscrierea în aplicația AFM se face prin încărcarea următoarelor documente:

-cererea de finanțare, generată din aplicație, completată electronic și încărcată fără semnătură; -actul de identitate aflat în termen de valabilitate; -certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat, emis de Ministerul Finanțelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile; -certificatul de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale, emis de autoritatea locală de domiciliu sau reședință, cu o vechime de maximum 30 de zile.

După transmiterea cererii și încărcarea documentelor, dosarul va fi analizat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Solicitanții validați vor putea utiliza ecotichetul pentru achiziționarea unui autoturism nou de la unul dintre producătorii validați în Programul Rabla Auto 2026.

Fiecare persoană poate solicita maximum două ecotichete într-o singură sesiune de înscriere, acestea putând fi folosite pentru cumpărarea a cel mult două autovehicule noi, câte un ecotichet pentru fiecare.

„Programul Rabla Auto are ca obiectiv înlocuirea autovehiculelor vechi cu modele noi și mai puțin poluante, prin acordarea unui sprijin financiar persoanelor care aleg să își schimbe mașina”, potrivit AFM.

Toate detaliile despre înscriere, AICI.