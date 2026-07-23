Bugetul alocat motocicletelor prin Programul Rabla 2026 s-a epuizat la numai nouă minute după deschiderea sesiunii din 20 iulie, situație în urma căreia peste o mie de persoane care aveau dosarele pregătite nu au mai putut accesa finanțarea.

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Fondului pentru Mediu realocarea a 15 milioane de lei din bugetul destinat autovehiculelor termice și hibride către categoria moto. Cererea vine după ce avertismentul transmis de asociație pe 10 iulie, referitor la insuficiența fondurilor, s-a confirmat încă din primele minute ale sesiunii

Cele 15 milioane de lei puse la dispoziție pentru achiziția motocicletelor au fost rezervate în nouă minute, prin depunerea a 1.293 de dosare. La ora 10:09, platforma Administrației Fondului pentru Mediu afișa deja un sold negativ pentru această categorie. În același interval, pe toate liniile programului fuseseră depuse peste 11.000 de cereri.

La trei zile de la deschiderea sesiunii, diferențele dintre bugetele disponibile pentru fiecare categorie erau în continuare importante. Linia dedicată autovehiculelor termice și hibride mai avea 68,3 milioane de lei din bugetul inițial de 165 de milioane de lei. Pentru mașinile electrice și plug-in hybrid mai erau disponibile 28,4 milioane de lei din totalul de 120 de milioane.

În prima oră, linia destinată mașinilor termice a atras cereri în valoare de 72,7 milioane de lei. Ulterior, ritmul a scăzut, iar în următoarele trei zile au mai fost rezervate aproximativ 24 de milioane de lei.

În cazul motocicletelor, întreaga sumă disponibilă fusese deja consumată după primele nouă minute.

Asociația susține că realocarea solicitată nu ar presupune suplimentarea bugetului total al Programului Rabla, ci transferarea unei părți din fondurile rămase nefolosite pe linia destinată mașinilor termice și hibride.

„Pe 10 iulie am avertizat oficial că bugetul moto se va epuiza din primele minute. S-a epuizat în nouă. Nu cerem bani în plus de la buget - cerem o corecție de alocare acolo unde cererea există și oferta nu. Realocarea a 15 milioane de lei de la linia termică înseamnă 9% din alocarea inițială a acelei linii și circa o cincime din suma rămasă necheltuită, dar pentru categoria moto înseamnă dublarea programului și încă peste o mie de vehicule vechi scoase din circulație", declară Andrei Sebastian Ivan, reprezentantul AIDMM.

Reprezentanții asociației arată că o astfel de măsură a mai fost aplicată și în anul 2025.

La sesiunea organizată pe 30 septembrie 2025, fondurile pentru motociclete s-au terminat în 13 minute, iar bugetul a fost ulterior suplimentat și redistribuit, astfel încât programul să poată continua.

AIDMM invocă și valoarea ecotichetului destinat motocicletelor, care este mai redusă decât finanțările acordate pentru alte categorii de vehicule. Sprijinul ajunge la 10.000 de lei pentru o motocicletă cu motor termic și la 15.000 de lei pentru una electrică. Asociația susține că, prin transferarea banilor către această categorie, ar putea fi scoase din circulație mai multe vehicule vechi și poluante.

Datele Registrului Auto Român indică, de asemenea, o creștere a pieței moto cu 54% în primele cinci luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Numărul vehiculelor înmatriculate a urcat de la 3.444, în intervalul ianuarie–mai 2025, la 5.326 în perioada similară din acest an.

„Un program care se închide în nouă minute nu este un program, este o loterie. Statul are acum ocazia să transforme un succes de imagine într-un rezultat real de mediu, printr-o simplă decizie administrativă care nu afectează niciun cumpărător de autoturism. Suntem pregătiți să prezentăm AFM datele complete ale membrilor noștri privind cererea nesatisfăcută", adaugă Andrei Sebastian Ivan.