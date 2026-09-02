Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat miercuri alte 2.749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în Programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate ajunge la 33.782.500 de lei, în timp ce înscrierile pentru anumite categorii de autovehicule continuă până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil.

Decizia a fost luată de membrii Comitetului de Avizare din cadrul AFM, în cadrul programului destinat achiziționării de autovehicule noi.

„Continuăm aprobarea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru achiziţionarea unui autovehicul nou. Prin acest program contribuim la înnoirea parcului auto naţional, încurajăm achiziţia de autovehicule mai puţin poluante şi susţinem reducerea impactului transportului asupra mediului", a declarat preşedintele AFM, Florin Bănică, într-un comunicat.

Sesiunea destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și a celor cu sistem de propulsie hibrid este în continuare deschisă.

Persoanele fizice se pot înscrie până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Pentru noile înscrieri este disponibil un buget total de 93,737 milioane de lei. Banii provin din fondurile rezervate anterior pentru solicitări în cazul cărora nu au fost finalizați toți pașii procedurali prevăzuți în program.

Din această sumă, 70,312 milioane de lei sunt alocate pentru autovehiculele noi cu propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, și pentru cele hibride.

Alte 20,45 milioane de lei sunt destinate autovehiculelor plug-in hibrid, celor pur electrice sau celor echipate cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este disponibil un buget de 2,975 milioane de lei.

Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de tipul vehiculului cumpărat.

În cadrul Programului „Rabla Auto" 2026, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

După finalizarea înscrierii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita banilor disponibili.

În cel mult 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să introducă în aplicație seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce documentele prevăzute în Ghidul de finanțare și să aleagă un producător validat.

După obținerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanţare", persoana fizică are la dispoziție 60 de zile pentru distrugerea și radierea din circulație a autovehiculului uzat.

Ulterior, beneficiarul trebuie să încarce în aplicația informatică documentele necesare și să introducă data la care autovehiculul vechi a fost radiat, potrivit informațiilor anunțate de AFM.