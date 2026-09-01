Tensiunile diplomatice și de securitate dintre Occident și Moscova au atins un nou punct critic. Uniunea Europeană și NATO și-au exprimat sprijinul necondiționat și solidaritatea fermă cu Germania, în urma anchetei care atribuie Rusiei o tentativă de atac cu o dronă încărcată cu material explozibil pe aeroportul Leipzig/Halle. Incidentul a declanșat un val de reacții la cel mai înalt nivel politic, liderii europeni avertizând că operațiunile hibride orchestrate de Moscova se intensifică și devin tot mai periculoase, informează Mediafax.

De cealaltă parte, Federația Rusă neagă vehement orice implicare în acest eveniment, calificând afirmațiile oficialilor germani drept acuzații nefondate și promițând măsuri de retorsiune pe plan diplomatic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a purtat o discuție directă cu cancelarul german Friedrich Merz, transmițându-i sprijinul total al structurilor comunitare. Șefa executivului european a subliniat că astfel de acțiuni nu vor rămâne nepedepsite și că solidaritatea statelor membre rămâne de neclintit.

„Vom menține UE unită în pofida acestor acte grave și în escaladare”, a transmis von der Leyen, adăugând că mesajul trebuie să fie lipsit de echivoc: „Atacurile hibride nu vor rămâne fără un răspuns clar”.

În plus, oficialul european a acuzat deschis Moscova că încearcă să provoace „neîncredere și teamă” în rândul societăților europene și a reafirmat angajamentul ferm pentru sprijinirea Ucrainei. Situația de securitate urmează să fie analizată în detaliu într-o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar miniștrii de Externe ai UE vor discuta despre posibilitatea impunerii unor noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

La rândul său, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a reconfirmat solidaritatea blocului militar cu Germania după o discuție purtată cu cancelarul Friedrich Merz.

„NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări”, a afirmat Rutte, referindu-se explicit la acțiuni precum cele constatate la Leipzig și în alte state ale Alianței.

Șeful NATO a trimis un avertisment direct către Kremlin, subliniind că acțiunile de destabilizare nu își vor atinge scopul. Aceasta a precizat că „încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua”.

Miza strategică a aeroportului Leipzig/Halle este una crucială pentru securitatea euroatlantică. Nodul aerian este utilizat intensiv în cadrul programului SALIS pentru transporturi aeriene strategice, având un rol esențial în susținerea grupurilor de luptă ale Alianței poziționate pe flancul estic, pe aliniamentul dintre Finlanda și România.

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a încadrat tentativa de atac de pe aeroportul german într-un tipar mult mai larg de agresiuni hibride.

Potrivit acesteia, Rusia lovește Europa printr-un număr tot mai mare de incidente hibride cu caracter „kinetic”, încercând să descurajeze statele europene să continue sprijinirea Ucrainei.

„Nu vor reuși”, a afirmat Kallas. Cu toate acestea, oficialul european a atras atenția că nivelul de risc este în creștere continuă și a recunoscut că măsurile de protecție adoptate până în prezent nu sunt suficiente pentru a opri definitiv astfel de provocări.

Anchetatorii germani susțin că există dovezi clare care indică originea atacului zădărnicit. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că investigațiile poliției, modul de operare și informațiile furnizate de serviciile secrete susțin atribuirea acestei tentative de atac către Rusia.

Din datele strânse de anchetatori reiese că tehnologia utilizată pentru asamblarea dronei, componentele electronice, tipul de explozibil și sistemul de detonare sunt identice cu metodele observate în alte operațiuni hibride rusești, precum și pe frontul din Ucraina.

În acest context, ministrul de Externe Johann Wadephul a avertizat că, deși Germania nu se află oficial în război cu Rusia, țara a devenit o „țintă de război”. Ca reacție directă, Berlinul a luat deja primele măsuri diplomatice drastice: închiderea consulatului rus din Bonn și rezilierea contractului care permitea funcționarea Casei Ruse din Berlin. Pe plan politic și de securitate, cancelarul Friedrich Merz este pregătit să anunțe pachete de sancțiuni ample.

Reacția Kremlinului nu s-a lăsat așteptată, autoritățile ruse respingând categoric orice implicare în incidentul de la Leipzig. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat acuzațiile formulate de Berlin drept un pretext „forțat și artificial” utilizat pentru escaladarea intenționată a tensiunilor, susținând că partea germană nu a prezentat dovezi concrete.

De asemenea, Moscova a avertizat că deciziile diplomatice luate de autoritățile germane vor primi un „răspuns corespunzător”.

Poziția oficială a fost susținută și de Ambasada Rusiei la Berlin, care a descris întreaga situație drept o „provocare fabricată”, menită să servească intereselor politice ale Kievului și ale aliaților săi occidentali.