Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit, sâmbătă, 29 august 2026, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, aflat în România în fruntea unei delegații a Congresului american, potrivit unui comunicat al MAI.

Discuțiile au avut ca principale teme relația strategică dintre România și Statele Unite, situația de securitate din regiune și importanța tot mai mare a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Oficialii au discutat, de asemenea, despre extinderea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.

Cătălin Predoiu a subliniat importanța sprijinului oferit constant de Statele Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și pentru stabilitatea regiunii Mării Negre. Ministrul a reafirmat angajamentul României de a rămâne un aliat de încredere al SUA și un furnizor de securitate în regiune.

O parte importantă a întâlnirii a fost dedicată situației din regiunea Mării Negre, a cărei importanță strategică a crescut considerabil în ultimii ani.

Predoiu a arătat că România și SUA au un obiectiv comun în această zonă: menținerea securității și stabilității pe termen lung. În acest context, rolul României în apărarea Flancului Estic al NATO și în consolidarea securității în regiunea extinsă a Mării Negre a fost evidențiat în cadrul discuțiilor.

Ministrul a insistat și asupra legăturii dintre securitate și dezvoltarea economică. Potrivit acestuia, un climat stabil și predictibil este esențial pentru atragerea investițiilor, în timp ce proiectele economice strategice pot contribui, la rândul lor, la creșterea rezilienței și securității României.

În acest sens, dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA și atragerea unor investiții americane importante au fost prezentate drept obiective pentru perioada următoare.

„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin. De aceea, ținând cont de contextul securitar regional și de perspectivele acestuia, relațiile cu SUA și NATO sunt esențiale pentru securitatea țării noastre.

În raport cu această situație, Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității. Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește.

Din acest punct de vedere, ultimele luni de criză politică și de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate. Instalarea unui nou guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, așa cum am făcut-o pe durata mandatului meu pe linia de afaceri interne, ordine și siguranță publică, combaterea crimei transfrontaliere, a migrației ilegale, traficului de droguri, terorismului și cybercriminalității. O relație cu SUA dezvoltată substanțial economic înseamnă mai multă siguranță și prosperitate pentru cetățeanul român și pentru România, mai multă securitate și pentru Europa”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Discuțiile au inclus și componenta de securitate internă, în condițiile în care autoritățile se confruntă cu amenințări tot mai diverse: criminalitate organizată transfrontalieră, atacuri cibernetice, migrație ilegală, trafic de droguri și persoane, precum și riscuri care vizează infrastructurile critice.

În acest context, oficialul român a evidențiat cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile americane de aplicare a legii și de securitate internă.

Au fost menționate în special colaborarea cu FBI, precum și relația cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), inclusiv prin Homeland Security Investigations (HSI) și U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Predoiu a apreciat cooperarea operațională cu instituțiile americane și a transmis că România este interesată de dezvoltarea acesteia prin schimburi mai intense de informații, pregătire și bune practici, dezvoltarea unor capabilități comune și identificarea unor noi proiecte de colaborare.

Cei doi oficiali au convenit asupra importanței consolidării componentei de securitate a Parteneriatului Strategic România-SUA și a continuării dialogului dintre instituțiile celor două țări.

La întâlnire a participat și ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

Delegația Congresului american se află în România în perioada 28-31 august 2026 și este condusă de Mike Rogers, președintele House Armed Services Committee. Din delegație face parte și congresmanul Eric Sorensen (D-IL), membru al aceleiași comisii.

Programul vizitei include întâlniri cu oficiali români și activități dedicate consolidării cooperării dintre România și Statele Unite în domeniile securității și apărării.

În cadrul întrevederii, Cătălin Predoiu a transmis, totodată, aprecierea României pentru sprijinul constant și bipartizan oferit de Congresul SUA și pentru atenția acordată securității Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre.