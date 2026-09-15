Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită, a anunțat, marți seară, ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, după protestele fermierilor din București. El le-a mulțumit celor care au protestat pașnic, dar și forțelor de intervenție și a precizat că structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate.

Ministrul interimar de Interne a precizat că MAI respectă drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare, exercitate în limitele legii.

„Reiterez apelul la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal, apel făcut încă de ieri și pe tot parcursul zilei de astăzi de către purtătorii de cuvânt și reprezentanții Jandarmeriei Române și Poliției Române. Mulțumesc, în egală măsură, cetățenilor care au înțeles să protesteze pașnic. Cei care au încălcat legea au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale. Acțiunea noastră continuă”, a declarat Predoiu.

El a precizat că violențele și transformarea manifestației într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate.

„Violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate”, a transmis ministrul interimar de Interne.

Predoiu a mai spus că structurile MAI vor continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor și menținerea ordinii publice.

„Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea. Structurile MAI sunt mobilizate pentru protecția cetățenilor, inclusiv a celor care protestează pașnic, a comunităților, a liniștii și ordinii publice și vor continua să acționeze integrat și coordonat pentru îndeplinirea acestor obiective”, a mai spus Predoiu.

Sute defermieri s-au strâns, marți, în București, pentru a protesta în fața Guvernului, nemulțumiți de situația dificilă din zootehnia românească și agricultură. Adunarea a fost neautorizată și a degenerat.

Participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Kiseleff. Unii protestatari au aruncat cu obiecte și s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene.

Printre manifestanți au fost văzuți și susținători ai lui Călin Georgescu, unii purtând tricouri imprimate cu imaginea acestuia.

În jurul orei 15.00, un grup masiv de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris. Mai multe echipe de jurnaliști au fost, de asemenea, agresate.

Jandarmeria a anunțat că 24 de persoane, între care opt jandarmi, au fost rănite în timpul incidentelor. De asemenea, 30 de cetățeni violenți au fost scoși din mulțime și duși la Poliție.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate, potrivit ministrului interimar de Interne.