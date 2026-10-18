Ucraina a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18 octombrie, un atac cu drone asupra mai multor obiective din Sankt Petersburg și din regiunea învecinată. Un incendiu puternic a izbucnit în zona terminalului petrolier, iar o stație electrică și un centru de date s-ar fi numărat printre ținte. Autoritățile ruse au anunțat doborârea a 57 de drone, în timp ce mai multe zone au rămas fără energie electrică, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană.

Potrivit publicației ucrainene 24 Kanal, care citează informații publicate pe canalul Telegram Exilenova+, mai multe drone au atins instalațiile de depozitare a produselor petroliere.

Terminalul petrolier vizat este una dintre principalele instalații rusești pentru depozitarea și exportul produselor petroliere prin Marea Baltică.

Complexul ocupă o suprafață de aproximativ 37 de hectare și are peste 30 de rezervoare, cu o capacitate totală de depozitare de 441.000 de metri cubi.

Prin această instalație pot fi manipulate anual aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere, terminalul având un rol important în activitatea portuară și în exporturile Rusiei.

Informațiile apărute după atac indică mai multe lovituri asupra zonei de depozitare, urmate de izbucnirea unui incendiu. Nu există deocamdată o evaluare independentă a pagubelor provocate infrastructurii petroliere.

Presa ucraineană a relatat că dronele au lovit centrul de date ICVA, utilizat pentru funcționarea unor servicii ale platformei ruse VKontakte.

Avariile raportate la această instalație ar fi provocat întreruperi ale serviciilor online și ale sistemelor de stocare a datelor.

O altă țintă a fost stația electrică Vostochnaya, o instalație de înaltă tensiune de 330 kV, care contribuie la alimentarea cu energie electrică a orașului și a localităților învecinate.

În urma atacului, mai multe cartiere din Sankt Petersburg și zone din apropiere ar fi rămas fără curent electric.

Au fost raportate, de asemenea, avarii la unul dintre podurile orașului. Informațiile despre pagubele produse acestor obiective nu au fost confirmate independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 57 de drone ucrainene în timpul atacului. Potrivit acestuia, resturile unuia dintre aparatele de zbor au căzut într-o parcare și au avariat patru autoturisme.

La rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a anunțat că echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone, inclusiv pe teritoriul complexului petrolier.

Incendii au fost raportate și la obiective de infrastructură civilă din districtele Nevski, Krasnoselski și Krasnogvardeiski. Beglov a anunțat că nu au fost înregistrate victime și a avertizat populația asupra unor posibile întreruperi ale serviciilor de internet mobil.

Atacul a afectat și transportul aerian. Aeroportul Internațional Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea, iar persoanele aflate în incintă au fost îndrumate către adăposturi.

Compania ucraineană Fire Point, producătoare de drone, a confirmat că în operațiunea de duminică au fost utilizate aparate de zbor fără pilot de tip FP-1. Aceste drone sunt concepute pentru atacuri la distanțe mari și au fost folosite în operațiunea care a vizat obiectivele din Sankt Petersburg și din regiunea învecinată.

Terminalul petrolier al orașului a mai fost atacat de Ucraina în iulie 2026, când au fost raportate avarii la infrastructura portuară.

Atacurile asupra instalațiilor petroliere și energetice de pe teritoriul Rusiei fac parte din operațiunile desfășurate de Ucraina împotriva infrastructurii utilizate pentru exporturile de combustibili și aprovizionarea armatei ruse.

În urma atacului din 18 octombrie, autoritățile și sursele ucrainene au raportat incendii și avarii la mai multe obiective, însă dimensiunea exactă a distrugerilor nu a fost încă stabilită independent.