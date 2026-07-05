Terminal petrolier din Sankt Petersburg, lovit de Ucraina

Un important terminal petrolier din Sankt Petersburg, al doilea oraș al Rusiei, din nord-vest, a fost atacat peste noapte de Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citat de BBC.

El a descris terminalul ca fiind o „infrastructură cheie care generează venituri pentru războiul Rusiei”. Ucraina a mai spus că o bază navală rusă importantă din regiune a fost lovită.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Aleksandr Beglov, a declarat că orașul se află sub un atac „masiv” cu drone, recunoscând că terminalul petrolier a fost lovit. El nu a raportat victime.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu drone de rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice critice a Rusiei, provocând penurii răspândite de combustibil. Kievul spune că aproape 43% din capacitatea de rafinare a petrolului Rusiei a fost „dezactivată” ca urmare.

Afirmația nu a fost verificată independent.

Ucraina spune că instalațiile rusești de petrol și gaze sunt ținte legitime, deoarece Moscova se bazează în mare măsură pe exporturile de combustibili fosili pentru a-și continua efortul de război.

Președintele rus Vladimir Putin - care săptămâna trecută a făcut o recunoaștere rară a penuriei de combustibil cauzate de atacurile ucrainene - a promulgat sâmbătă un proiect de lege care vizează creșterea aprovizionării cu combustibili pe piața internă.

Zelenski a declarat sâmbătă dimineață că țintele lovite în Sankt Petersburg și regiunea înconjurătoare se aflau la aproximativ 850 km de granița cu Ucraina.

Amploarea pagubelor nu a fost imediat clară, dar un videoclip postat de președintele ucrainean a arătat o dronă zburând spre o țintă și o coloană uriașă de fum negru ridicându-se din zonă după atac.

BBC a verificat ulterior că terminalul petrolier din Sankt Petersburg a fost lovit.

Armata ucraineană a descris terminalul ca fiind „unul dintre cele mai mari” din Rusia, capabil să producă 12,5 milioane de tone de produse petroliere pe an.

Armata a declarat, de asemenea, că o bază navală cheie a Flotei Baltice rusești din Kronstadt a fost lovită.

Rusia nu a comentat public cu privire la această afirmație.

Guvernatorul Beglov a declarat că 72 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra Sankt Petersburgului și a regiunii Leningrad.

El i-a îndemnat pe locuitorii orașului să stea în case până când amenințarea dronelor va fi ridicată. Serviciile de internet mobil ar putea fi, de asemenea, perturbate, a avertizat el. Peste cinci milioane de oameni locuiesc în Sankt Petersburg.

Într-o evoluție separată, sâmbătă, armata ucraineană a negat că orașul cheie din estul Ucrainei, Kostiantinivka, se află acum sub control deplin rusesc.

Purtătorul de cuvânt al armatei, maiorul Andriy Kovalyov, a declarat pentru BBC că „Kostiantinivka rămâne sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei”.

El a recunoscut că au existat „cazuri de infiltrare a unor grupuri mici de infanterie adânc în formațiunile de luptă ale forțelor noastre”, dar a adăugat că aceste grupuri sunt identificate și distruse.

Comentariile sale au venit la o zi după ce Putin a declarat că controlul rusesc a fost stabilit asupra orașului Kostiantinivka în iunie.

Liderul de la Kremlin nu a furnizat nicio dovadă care să-i susțină afirmația.

Mai târziu, sâmbătă, Zelenski a scris pe Telegram: „Dacă Kostiantinivka este acum sub control rusesc, atunci Putin probabil nu va avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo și să găsească soluții diplomatice pentru a pune capăt definitiv războiului. Dar totuși, nu va trece linia frontului: adevărul este foarte diferit de cuvintele lui Putin.”

Kostiantinivka este unul dintre numeroasele orașe puternic fortificate care alcătuiesc „centura de fortărețe” a Ucrainei în regiunea Donețk, cea mai mare parte a căreia este ocupată de Rusia.

În cel mai recent buletin operațional de sâmbătă după-amiază, Ministerul Apărării rus a declarat că a doborât peste 500 de drone și rachete ucrainene lansate peste noapte și dimineața.

Acesta a descris atacurile ucrainene ca o încercare a lui Zelenski de a „distrage atenția” ucrainenilor și a „sponsorilor străini” de la consecințele unuia dintre cele mai mari și mai mortale atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, pe 2 iulie, și, de asemenea, un „eșec catastrofal” al forțelor ucrainene din Kostiantinivka.

Atacurile ucrainene asupra instalațiilor civile rusești „nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat ministerul.

Ambele părți - se pare - doresc să obțină avantajul înainte de summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.

Sâmbătă, Putin i-a trimis președintelui Donald Trump o notă de felicitare pentru a marca sărbătorile de 4 iulie din SUA, solicitând „relații constructive” între țările lor.

Vineri, liderul rus a vizitat comandanți în uniformă militară, unde și-a făcut afirmația despre capturarea orașului Kostiantinivka.

Zelenski a spus că Putin a ales să mintă lumea despre situația de pe front.