Terminal petrolier din Sankt Petersburg, lovit de Ucraina
- Iuliu Vlădescu
- 5 iulie 2026, 06:54
- Terminal petrolier important pentru Rusia, lovit de Ucraina
- Ucraina consideră infrastructura petrolieră țintă legitimă
- Ce pagube s-au produs
- Rusia se laudă cu dronele doborâte
- Dispută și ironii între Ucraina și Rusia cu privire la Kostyantinivka
- Zelenski l-a invitat pe Putin la Kostiantinivka
- Rusia, noi amenințări pentru Ucraina
Un important terminal petrolier din Sankt Petersburg, al doilea oraș al Rusiei, din nord-vest, a fost atacat peste noapte de Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citat de BBC.
Terminal petrolier important pentru Rusia, lovit de Ucraina
El a descris terminalul ca fiind o „infrastructură cheie care generează venituri pentru războiul Rusiei”. Ucraina a mai spus că o bază navală rusă importantă din regiune a fost lovită.
Guvernatorul Sankt Petersburgului, Aleksandr Beglov, a declarat că orașul se află sub un atac „masiv” cu drone, recunoscând că terminalul petrolier a fost lovit. El nu a raportat victime.
Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu drone de rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice critice a Rusiei, provocând penurii răspândite de combustibil. Kievul spune că aproape 43% din capacitatea de rafinare a petrolului Rusiei a fost „dezactivată” ca urmare.
Afirmația nu a fost verificată independent.
Ucraina consideră infrastructura petrolieră țintă legitimă
Ucraina spune că instalațiile rusești de petrol și gaze sunt ținte legitime, deoarece Moscova se bazează în mare măsură pe exporturile de combustibili fosili pentru a-și continua efortul de război.
Președintele rus Vladimir Putin - care săptămâna trecută a făcut o recunoaștere rară a penuriei de combustibil cauzate de atacurile ucrainene - a promulgat sâmbătă un proiect de lege care vizează creșterea aprovizionării cu combustibili pe piața internă.
Zelenski a declarat sâmbătă dimineață că țintele lovite în Sankt Petersburg și regiunea înconjurătoare se aflau la aproximativ 850 km de granița cu Ucraina.
Ce pagube s-au produs
Amploarea pagubelor nu a fost imediat clară, dar un videoclip postat de președintele ucrainean a arătat o dronă zburând spre o țintă și o coloană uriașă de fum negru ridicându-se din zonă după atac.
BBC a verificat ulterior că terminalul petrolier din Sankt Petersburg a fost lovit.
Armata ucraineană a descris terminalul ca fiind „unul dintre cele mai mari” din Rusia, capabil să producă 12,5 milioane de tone de produse petroliere pe an.
Armata a declarat, de asemenea, că o bază navală cheie a Flotei Baltice rusești din Kronstadt a fost lovită.
Rusia nu a comentat public cu privire la această afirmație.
Rusia se laudă cu dronele doborâte
Guvernatorul Beglov a declarat că 72 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra Sankt Petersburgului și a regiunii Leningrad.
El i-a îndemnat pe locuitorii orașului să stea în case până când amenințarea dronelor va fi ridicată. Serviciile de internet mobil ar putea fi, de asemenea, perturbate, a avertizat el. Peste cinci milioane de oameni locuiesc în Sankt Petersburg.
Dispută și ironii între Ucraina și Rusia cu privire la Kostyantinivka
Într-o evoluție separată, sâmbătă, armata ucraineană a negat că orașul cheie din estul Ucrainei, Kostiantinivka, se află acum sub control deplin rusesc.
Purtătorul de cuvânt al armatei, maiorul Andriy Kovalyov, a declarat pentru BBC că „Kostiantinivka rămâne sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei”.
El a recunoscut că au existat „cazuri de infiltrare a unor grupuri mici de infanterie adânc în formațiunile de luptă ale forțelor noastre”, dar a adăugat că aceste grupuri sunt identificate și distruse.
Comentariile sale au venit la o zi după ce Putin a declarat că controlul rusesc a fost stabilit asupra orașului Kostiantinivka în iunie.
Liderul de la Kremlin nu a furnizat nicio dovadă care să-i susțină afirmația.
Zelenski l-a invitat pe Putin la Kostiantinivka
Mai târziu, sâmbătă, Zelenski a scris pe Telegram: „Dacă Kostiantinivka este acum sub control rusesc, atunci Putin probabil nu va avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo și să găsească soluții diplomatice pentru a pune capăt definitiv războiului. Dar totuși, nu va trece linia frontului: adevărul este foarte diferit de cuvintele lui Putin.”
Kostiantinivka este unul dintre numeroasele orașe puternic fortificate care alcătuiesc „centura de fortărețe” a Ucrainei în regiunea Donețk, cea mai mare parte a căreia este ocupată de Rusia.
În cel mai recent buletin operațional de sâmbătă după-amiază, Ministerul Apărării rus a declarat că a doborât peste 500 de drone și rachete ucrainene lansate peste noapte și dimineața.
Acesta a descris atacurile ucrainene ca o încercare a lui Zelenski de a „distrage atenția” ucrainenilor și a „sponsorilor străini” de la consecințele unuia dintre cele mai mari și mai mortale atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, pe 2 iulie, și, de asemenea, un „eșec catastrofal” al forțelor ucrainene din Kostiantinivka.
Rusia, noi amenințări pentru Ucraina
Atacurile ucrainene asupra instalațiilor civile rusești „nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat ministerul.
Ambele părți - se pare - doresc să obțină avantajul înainte de summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.
Sâmbătă, Putin i-a trimis președintelui Donald Trump o notă de felicitare pentru a marca sărbătorile de 4 iulie din SUA, solicitând „relații constructive” între țările lor.
Vineri, liderul rus a vizitat comandanți în uniformă militară, unde și-a făcut afirmația despre capturarea orașului Kostiantinivka.
Zelenski a spus că Putin a ales să mintă lumea despre situația de pe front.