Numărul pasagerilor transportați pe calea ferată în România a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce transportul feroviar de mărfuri a înregistrat o creștere de 9,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada aprilie-iunie 2026, trenurile au transportat aproximativ 15,5 milioane de pasageri, conform datelor centralizate de INS. Dintre aceștia, 15,43 milioane au călătorit pe rute interne, iar 61.000 au folosit transportul internațional.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, numărul pasagerilor a fost mai mic cu 5,8%. În aceeași perioadă, parcursul pasagerilor, indicator care măsoară distanțele totale efectuate de aceștia, s-a redus cu 7,6%.

În intervalul aprilie-iunie 2026, pe calea ferată au fost transportate 9,786 milioane de tone de mărfuri, în creștere cu 9,3% față de trimestrul al doilea al anului precedent.

Transportul național a reprezentat 79,3% din volumul total al mărfurilor transportate.

Cele mai mari ponderi în structura mărfurilor au revenit categoriei cocs și produse rafinate din petrol, cu 25,5%, și categoriei alte mărfuri, cu 15,2%.

Datele INS arată creșteri față de trimestrul al doilea din 2025 pentru mai mulți indicatori tehnico-economici privind utilizarea parcului de vehicule feroviare.

Numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a crescut cu 61,9%. Timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă a înregistrat o creștere de 42,6%, iar parcursul automotoarelor a avansat cu 14%.

Viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 5,8%, în timp ce numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR a fost mai mare cu 0,6%.

În aceeași perioadă, o serie de indicatori privind transportul feroviar au consemnat evoluții negative față de trimestrul al doilea din 2025.

Parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate pentru transportul mărfurilor s-a redus cu 11,7%. Greutatea medie brută a vagoanelor de marfă a scăzut cu 6,5%, iar încărcătura medie statică a acestora s-a diminuat cu 5,8%.

Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri a înregistrat, de asemenea, o scădere de 0,8% față de aceeași perioadă a anului precedent.